Els xàfecs continuaran avui i tornaran el cap de setmana

El dia ha començat amb temperatures no gaire baixes, però avui no val a badar, perquè en força comarques a la tarda farà més fred que al matí. Avui serà un d'aquells dies en què durant el dia la temperatura baixa en lloc de pujar. Això no passarà a tot arreu, però al Pirineu, en moltes comarques de Girona i en algunes de Barcelona l'ambient serà més d'hivern a la tarda que a primera hora.

El dia ha començat amb ruixats intermitents en moltes comarques centrals i del Pirineu. D'entre les pluges més abundants de les últimes hores en destaquem (en l/m2):

Tona, 47

Molló, 21

Anglès, 18

Girona, 13

Olot, 13

Berga, 11

La Conreria, 5

Cerdanyola, 4

Barcelona (Sants), 1

A Girona des del 18 de novembre no hi queien més de 10 l/m2 en un sol dia. Ahir les tempestes van anar acompanyades de calamarsa i de neu granulada, sobretot en diversos punts d'Osona, on va descarregar el xàfec més fort.

Avui el paraigua tornarà a fer falta en moltes comarques de l'est i del Pirineu. Durant el matí seran pluges més aviat minses i intermitents, però a la tarda aniran a més a prop de mar i al prelitoral, sobretot a les comarques de Girona i en àmbits com el Maresme, el Vallès i, en menor mesura, al voltant de Barcelona. A la tarda hi pot haver noves tempestes i calamarsades, en aquest cas concentrades a les comarques de Girona. Avui la cota de neu baixarà en picat, si bé aquest matí continua nevant bàsicament per sobre dels 1.500 metres a la tarda arribarà fer per sota dels 1.000 al nord del Pirineu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Demà al matí no és descartable encara algun xàfec curt i sobtat a la costa, però en general aquest dijous s'obriran clarianes i divendres començarà amb molt de sol. Serà només una treva, perquè entre divendres a la tarda i dissabte al migdia les pluges tornaran, i en aquest cas regaran totes les comarques. Divendres a la tarda plourà i nevarà sobretot al Pirineu Occidental i a Ponent, però entre la matinada i el matí de dissabte les precipitacions arribaran a tot arreu. Diumenge serà un dia més típicament d'abril o de maig, amb sol al matí però amb moltes nuvolades a partir del migdia que acabaran descarregaran un bon grapat de tempestes i calamarsades.

651x366 Probabilitat en tant per cent que dissabte se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dissabte se superin els 5 l/m2

Les dues pròximes nits seran més fredes i amb glaçades en diverses comarques, sobretot la nit de dijous a divendres. El cap de setmana començarà encara amb un ambient hivernal i amb una cota de neu que seguirà situant-se poc per sobre o poc per sota dels 1.000 metres. La setmana que ve tindrem més sensació de primavera.