Els xàfecs de primavera tornaran aquesta tarda

Matí bastant més fred que el d'ahir, sobretot en comarques de la meitat nord de Catalunya on el dia ha començat amb entre 3 i 5 graus menys que aquest dimarts. Aquesta nit ha tornat a glaçar a les valls del Pirineu i en indrets com Olot, en cotes altes del Pirineu s'ha arribat fins als -7º a la La Tosa d'Alp.

La primavera ha començat freda, sobretot en punts de muntanya. Al Puig Sesolles, al Montseny, ahir al vespre hi havia 11 cm de neu, un gruix que no hi ha sigut en tot l'hivern, segons dades del Meteocat. Una altra dada curiosa, amb la d'avui ja són 25 nits consecutives en què la temperatura baixa sota zero a Núria, des del 17 de març, la seqüència més llarga de glaçades que hi ha hagut a l'hivern han estat 16, entre el 6 i el 21 de febrer.

Aquest matí farà sol en general, però a partir del migdia reapareixeran els xàfecs en diverses comarques. Avui no hi haurà les pedregades d'ahir, però a la tarda tornarà a fer falta el paraigua especialment en diverses comarques de la costa, del prelitoral i de la Catalunya Central. Xàfecs curts però intensos.

Acumulacions de precipitació previstes per avui

Els ruixats que ahir afectaven Catalunya avui han arribat també a les Balears, a Mallorca aquest matí les tempestes hi estan deixant també diverses pedregades. Fins a les vuit del matí s'havien acumulat 14 l/m2 a Alaró, 12 a Inca o 8 a Sa Pobla.

Amb el pas dels dies el temps serà cada cop més tranquil. Demà encara creixeran nuvolades però els ruixats ja només afectaran puntualment alguns punts del Montseny, les Guilleries o el Collsacabra. El cap de setmana no serà totalment de sol, però gairebé no plourà enlloc. El pas de diversos fronts farà que hi hagi probablement moltes estones de cel mig ennuvolat i temperatures encara per sota del que tocaria per l'època, sobretot a prop de mar.

Aquest vespre tornarà a nevar al vesant nord del Pirineu amb una cota de neu que se situarà al voltant dels 1.200 metres. Demà a la tarda i vespre ho farà amb més ganes, altre cop però sobretot al vessant nord de la serralada. La cota neu s'enfilarà fins als 1.500 metres.

Acumulacions de precipitació previstes per aquest dijous

Els dies vinents no ho haurà grans canvis de masses d'aire. Al migdia la temperatura serà més alta en comarques interiors i del Pirineu, però en canvi a prop de mar encara durant el cap de setmana l'ambient serà similar o fins i tot una mica més fred que el dels últims dies. És possible que en general la Setmana Santa sigui una mica més càlida que les darreres jornades, però res fa pensar en canvis dràstics.

Tot el que sabem per ara del temps de Setmana Santa és que al voltant dimarts s'intueix la possibilitat d'un altre canvi de temps que reactivi els ruixats al Pirineu i Prepirineu, i potser fins i tot faci ploure de forma més general. Encara és aviat per precisar sobre això.