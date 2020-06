Els xàfecs sobtats continuaran durant bona part de la setmana

El canvi de temps d'aquest diumenge ha deixat un ambient molt fresc per ser ja ben entrat el mes de juny. El dia ha començat amb entre 3 i 5 graus menys que ahir en moltes comarques. La baixada del termòmetre s'ha notat especialment a Ponent, on la nit ha sigut més serena. A l'Escola d'Enginyeria Agrària de Lleida la temperatura ha baixat fins als 9 graus, el valor més baix des del 29 d'abril. En els últims junys hi ha hagut poques temperatures de menys de 10 graus a la capital del Segrià: l'any passat el dia 12 el termòmetre va caure fins als 7 graus, però per trobar una altra mínima de menys de 10 graus al mes de juny cal anar fins a la revetlla de Sant Joan del 2013, que segurament molta gent recorda per la baixa temperatura.

Avui serà un dia molt fresc també al migdia, especialment en comarques de Girona i de Barcelona, on els núvols s'hi mantindran més presents. En molts indrets la temperatura no passarà ni dels 20 graus al migdia, però a Ponent i al sud algunes màximes fregaran els 25 graus. Avui els ruixats seran més puntuals, apareixeran sobretot en comarques de Girona i de Barcelona. A la tarda alguna tempesta encara serà puntualment forta en comarques com Osona, la Selva, la Garrotxa i el Ripollès.

El temps inestable marcarà tota la primera part de la setmana. Demà hi haurà més ruixats que avui, al matí ja n'hi podrà haver en alguns sectors de la costa i del prelitoral, però serà sobretot a la tarda quan els xàfecs i tempestes afectaran moltes comarques. Avui seran molt més probables en comarques de Girona i de Barcelona que no pas al sud o a Ponent.

Dimecres el temps canviarà poc, seguiran apareixent ruixats sobtats sobretot a l'est. Dijous i divendres els xàfecs i tronades canviaran de sector i tornaran a ser més probables a l'oest, tant a Ponent com sobretot al Pirineu i Prepirineu occidentals. A prop del mar, en canvi, les opcions de pluja seran més baixes.

La temperatura s'instal·larà a la banda baixa del termòmetre dos o tres dies com a mínim. L'ambient molt fresc per a l'època marcarà el temps fins dijous, i si bé de cara al cap de setmana la sensació de principis d'estiu anirà tornant, no hi ha indicis clars de cap situació de calor marcada. Ens espera una setmana amb comptades temperatures de més de 25 graus, cosa molt poc habitual últimament durant el juny.