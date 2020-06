Tres dies més de xàfecs i tempestes intermitents

Matí de dimecres més fresc que ahir. A Puigcerdà el dia ha començat amb 4 graus, al Pont de Suert amb 6, a Olot la mínima ha sigut de 9 i a Girona i Lleida s'ha quedat en 12. Molta fresca per ser ja la segona quinzena de juny. Ahir els xàfecs van tornar a ser abundants en algunes comarques, sobretot a Ponent, on cap a les vuit del vespre fins i tot hi va haver una pedregada que va afectar diferents municipis del Segrià, com Aitona, Soses, Torres de Segre, Alcarràs i Gimenells. Segons el sindicat Asaja, les pèrdues a les collites de fruita podrien ser d'entre el 60% i el 100% en algunes finques a causa de la tempesta.

Predregada a Soses (Segrià).

També de paraula ens diuem que ha caigut calamarsa a Aitona.

D'entre les pluges més abundants d'ahir destaquen els 32 l/ m² de Torres de Segre, els 30 d'Aitona i els 28 de la Granadella. Amb les pluges d'ahir, a Lleida ja ha plogut més del que sol fer-ho al cap de l'any. A l'Escola d'Enginyeria Agrària la precipitació acumulada aquest 2020 és de 345 l/ m², per sobre de la mitjana climàtica de 342. Dels últims cinc anys, només el 2018 va acumular més pluja en tot l'any que el que portem de 2020.

Avui es repetiran els ruixats, però en aquest cas afectaran sobretot comarques de l'est. A partir de mig matí els xàfecs descarregaran en qualsevol de les comarques de Girona i també en sectors del Maresme i del Vallès. Ruixats de poca estona però que podrien ser localment forts. A la tarda també hi haurà tempestes en qualsevol punt del Pirineu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Demà no s'acabaran els ruixats. Aquest dijous ja al matí hi haurà una nova tongada de xàfecs que afectarà moltes comarques, tant sectors interiors com punts de la costa. Al matí les pluges seran més probables en comarques centrals i del sud. A la tarda, en canvi, s'aniran concentrant al nord. De matinada i al matí podria haver-hi algunes tempestes localment fortes en punts de la Costa Daurada i sectors de la costa central.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a demà Acumulacions de precipitació previstes per a demà

El divendres encara estarà marcat per ruixats i tempestes de tarda concentrats sobretot al Pirineu, Prepirineu i comarques de Ponent. A prop de mar en molts casos les tempestes de demà podrien ser les últimes en força dies. Dissabte a la tarda encara podrien descarregar xàfecs més puntuals al Pirineu i en algunes comarques interiors de Girona, però a partir de diumenge i com a mínim fins a Sant Joan s'obrirà un període de temps més estable i assolellat, que coincidirà amb un pujada marcada de la temperatura.

Dissabte a tres quarts de dotze de la nit hi haurà el solstici d'estiu i entrarem oficialment a la nova estació, un canvi que es notarà ràpidament en els termòmetres. Diumenge ja serà un dia amb temperatures de més de 30 graus en algunes comarques interiors i prelitorals, i fins a Sant Joan la temperatura no farà una altra cosa que pujar. Cap a la revetlla podríem tenir les temperatures més altes d'aquest any fins ara, una calor totalment d'estiu que marcarà la setmana que ve. A curt termini seguirà la fresca. Demà al migdia la temperatura serà fins i tot més baixa que avui i fins al cap de setmana no començarà a fer més calor.