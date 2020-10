Els xàfecs i les tronades guanyaran terreny pel nord i l'est del territori

Avui serà un dia força mogut en algunes comarques, però no a tot arreu. De fet, a Ponent i a les Terres de l'Ebre hi haurà moltes clarianes durant bona part de la jornada.

Al llarg del matí hi haurà alguns ruixats dispersos entre febles i moderats del riu Llobregat cap a l'est. Ràpidament, a partir de migdia els xàfecs guanyaran terreny pel Pirineu, el Prepirineu i el sector central del prelitoral, que seran en forma de neu per sobre dels 2.200 metres, si bé la cota baixarà fins als 1.600 metres al final del dia. Amb el pas de les hores, els ruixats s'estendran per la Catalunya Central i les comarques del Camp de Tarragona, de Barcelona i de Girona.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i, localment de calamarsa. A més, tal com ho adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), poden ser d'intensitat forta i acumular més de 20 l/m² en només mitja hora.

Avisos de Situació Meteorològica de Perill per demà dissabte:

👉 Intensitat de pluja: a la zona avisada, són possibles ruixats que deixin més de 20 mm en 30 minuts.

👉 Estat de la mar: al nord del Cap de Creus i al cap de Begur les onades poden superar els 2,5 m d'alçada. pic.twitter.com/Z914VRxpkE — Meteocat (@meteocat) October 9, 2020

Caldrà parar atenció a la zona a cavall del Garraf, el Baix i l'Alt Penedès i el Tarragonès. En aquest sector hi podria haver alguns aiguats entre el vespre i la nit que podrien deixar més de 50 l/m².

Avui ja es començarà a notar el descens de la temperatura en algunes comarques, però no a tot arreu. Allà on dominin les clarianes l'ambient encara serà calorós. La màxima se situarà entre 10 i 15 ºC a la Val d'Aran, entre 17 i 22 ºC al nord-est i a la resta del Pirineu i entre 21 i 26 ºC a la resta del país.

De matinada encara quedaran les restes d'alguns ruixats entre el Cap de Salou i el Maresme, tot i que tendiran a anar perdent força alhora que marxaran mar endins. Amb tot, demà serà una jornada més tranquil·la. A banda del vessant nord del Pirineu i de punts del nord de la costa central i sud de la costa Brava, de núvols n'hi haurà pocs, en general. Ara bé, a la Val d'Aran s'esperen nevades febles per sobre dels 1.300 metres al llarg del dia i al sud de les comarques de Girona i a l'est de les de Barcelona hi pot haver algun ruixat curt a la tarda.

La temperatura baixarà, tant la mínima com la màxima. De dia, els valors més elevats, de 20 a 23 ºC, es registraran al pla de Lleida, a la vall de l'Ebre i al Camp de Tarragona. A la resta, la majoria de termòmetres marcaran entre 15 i 20 ºC.

651x366 Diferència entre la temperatura màxima prevista per demà respecte a la d'avui / Model GFS - ARAméteo Diferència entre la temperatura màxima prevista per demà respecte a la d'avui / Model GFS - ARAméteo

La tramuntana i el mestral bufaran amb força a l'Empordà, als cims del Pirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, amb cops que podran superar els 90 km/h. A banda, la mar estarà alterada a la costa Brava, on hi haurà onades de més de dos metres i mig. En aquest sentit, també hi ha avisos vigents del SMC.

Dilluns serà un dia assolellat i tranquil, tot i que encara hi haurà restes de núvols a la Val d'Aran que deixaran algun ruixat de neu per sobre dels 1.300 metres durant el matí. Es mantindrà la tramuntana i el mestral forts als dos extrems del territori. Amb tot, la matinada serà més freda arreu, mentre que al migdia amb prou feines s'arribarà a valors de 20 a 22 ºC a Ponent i al sud.