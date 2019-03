La primavera astronòmica està a punt d'arribar

El proper dimecres 20 de març d’aquest 2019, donarem la benvinguda a la primavera i tindrà una durada de 92 dies i 18 hores. La nova estació entrarà a les 22:59h, just quan falti un minut per les onze de la nit i també coincidirà amb l’equinocci de primavera, en què suposadament, el dia i la nit duren el mateix. Però, és realment així?

Equinocci i equilux: diferències

Dos cops l'any, en els equinoccis de març -l’actual- i el de setembre, es diu que les 24 hores del dia estan repartides en 12 hores de dia i 12 hores de nit, però no és del tot cert. En realitat, hi ha més dia que nit durant el dia del equinocci. Quan realment el dia i la nit duren el mateix és el dia de l'equilux, que té lloc uns dies després.

La majoria dels experts consideren l'alba el moment en què la part més elevada del Sol sobresurt per l'horitzó oriental. I defineixen la posta de sol quan l’última porció del Sol s’amaga a l'horitzó occidental. Això, en si mateix, ja proporciona un temps extra de 2,5 a 3 minuts de llum a les latituds mitjanes temperades. El fenomen avança la sortida del sol però retarda el capvespre, i afegeix diversos minuts de llum de dia cada final del dia.

651x366 Explicació visual de la refracció de l'atmosfera / METOFFICE Explicació visual de la refracció de l'atmosfera / METOFFICE

D’altra banda, la refracció de l'atmosfera de la Terra hi juga un paper clau: actua com una lent (un prisma), i eleva el Sol a uns 0,5° de la seva veritable posició geomètrica, sempre que l'astre s'aproximi a l'horitzó. Quan veus el Sol a l'horitzó, en realitat és just a sota de l'horitzó. Per tant, hi ha més llum de dia que no pas nit el dia de l'equinocci. Això és degut al fet que la refracció atmosfèrica varia d'alguna manera, depenent de la temperatura de l'aire, la humitat i la pressió atmosfèrica. Menys temperatura, més humitat i més pressió baromètrica augmenten la refracció atmosfèrica.

El dia de l'equinocci, doncs, els dies i les nits no són exactament iguals (encara que gairebé). Hi ha una mica més de dia que nit en el dia d'un equinocci. La combinació del sol en forma de disc i la refracció atmosfèrica proporcionen vuit minuts extres de llum del dia el dia de l'equinocci en latituds mitjanes temperades. L’equilux aquest any és és el 17 de març, quan la nit i el dia duraran exactament 12 hores cadascun.

Esdeveniments astronòmics d’aquesta primavera

La mateixa nit que arriba la primavera, es donarà la tercera superlluna de l’any, l’última del 2019 i la més dèbil, degut a que estarà a gairebé mil quilòmetres més allunyada que la darrera que es va donar al febrer.

D’altre banda, també es podrà observar a ull nu el planeta Mart, que serà visible després de la posta de sol. Venus, Saturn i Júpiter, també seran apreciables a simple vista, però a les primeres hores del dia, durant l’albada.

La nit del 5 al 6 de Maig, coincidint amb una lluna nova, tindrem la pluja d’estrelles de les “Aquàrides” que serà una de les millors del 2019 degut a la lluna nova. Els astrònoms preveuen fins a 30 meteors/hora que travessaran el cel d’est a oest a partir de les 10 de la nit del dia 5 i arribaran el seu màxim en les primeres hores del matí del dia 6. El motiu de la fama d'aquesta pluja de meteors anual no és la seva quantitat d'estrelles fugaces, sinó la procedència d'aquestes: cada meteor que vegis aquesta nit és un fragment del cometa Halley.

Canvi d’hora

Malgrat és un tema de gran debat en els darrers temps, un any més, tornarem a canviar l’horari. Aquest canvi, s’haurà de fer la nit del 30 al 31 de març, on s’avançarà una hora més al rellotge. Per tant, dormirem una hora menys, però tindrem sol fins passades les vuit del vespre.