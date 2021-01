La primera quinzena de gener d'aquest any ha sigut la més freda des del 1985

Segur que no us sorprendrà si us diem que aquest començament d'any ha sigut molt fred arreu. Bona mostra d'això és el temporal de neu que va afectar molts punts de l'interior del país fa tot just una setmana i que va tenyir de blanc zones poc avesades a la neu.

Per bé que en general no s'han registrat valors de rècord, el que ha marcat aquesta fredorada ha sigut la persistència del fred. S'han encadenat dies i dies de glaçades a l'interior i de valors de temperatura màxima per sota dels 10 ºC a la mateixa línia de la costa. Com a resultat, la temperatura mitjana d'aquesta primera quinzena de gener ha quedat ben curta.

La 1a quinzena del mes de gener ha estat la més freda de la sèrie de l'Observatori de Pujalt amb 17 anys de dades.

Temp mitjana quinzena = -0,8 ºC.

Temp mitjana quinzena sèrie = +3,7 ºC.

Desviació de -4,5 ºC.

Diferència més gran en màximes on gairebé la desviació ha estat de -6ºC. pic.twitter.com/3U5Eh4vDis — Observatori de Pujalt (@Observatori) January 15, 2021

A l'Observatori Fabra la temperatura mitjana ha sigut de 4,1 ºC, gairebé 4 graus i mig per sota del normal. Una anomalia semblant és la que s'ha registrat en altres indrets, com per exemple a l'aeroport de Girona (-3,2 ºC), a Lleida (-3,3 ºC), a l'aeroport de Reus (-4,0 ºC) i a l'Observatori de l'Ebre (-2,7 ºC). Però fins a quin punt ha sigut excepcional?

Per trobar una primera quinzena de gener tan freda en bona part del territori cal recular 36 anys, fins al 1985. Llavors hi va haver diverses glopades d'aire molt fred que van fer arribar una massa d'aire d'origen siberià a Catalunya que va provocar una de les grans onades de fred del segle XX. Es va arribar a una mínima absoluta de -7 ºC a l'Observatori Fabra, de -12 ºC a l'aeroport de Sabadell, de -14 ºC a Lleida i de -19 ºC a la Molina, amb una anomalia de -5 a -9 ºC. Són uns registres que queden lluny dels dels d'aquests últims dies.

Ara bé, en el cas de Lleida l'inici del 2005 va ser lleugerament més fred que el d'aquest any, amb una mitjana d'1,4 ºC, i a l'Observatori de l'Ebre la temperatura mitjana dels anys 1992 i 2009 va ser més baixa. En qualsevol cas, la primera quinzena del gener del 2021 es manté ben amunt en el rànquing d'entrades d'any gèlides també en aquests dos observatoris.

A l'altre plat de la balança hi ha els anys 2004, 2007, 2011 i 2016, amb alguns dels inicis de gener menys freds de les darreres dècades. Sovint han estat marcats per la circulació zonal, és a dir, pel vent aponentat que sol arribar sec i reescalfat a la costa mediterrània de la península Ibèrica. Mostra d'això són els 23 ºC de màxima que es van arribar a assolir a Tortosa el 14 de gener de 2004 o els 22 ºC de l'aeroport del Prat del dia anterior.