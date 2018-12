Els primers esdeveniments astronòmics del 2019 arribaran ben aviat

La pluja de meteors dels Quadràntids és el primer gran esdeveniment astronòmic del 2019. S'espera que el 3 i 4 de gener siguin capaços d'aparèixer entre 50 i 100 meteors/hora al cel fosc, tot i que només es donarà en un període molt curt. El pic de la pluja de meteorits dels Perseids o Gemínids es manté durant un dia o més, però el pic dels Quadràntids només dura ben poques hores. Dit això, el 2019 l'Organització Internacional de Meteorització en situa el pic des del 3 de gener a les 02 h (hora local) fins al 4 de gener a les 04 h de la matinada (hora local).

En qualsevol lloc de Catalunya es podran observar bé allà on no hi hagi boira, especialment perquè no hi ha llum de la lluna que pal·liï el cel. Hi haurà lluna nova el 6 de gener del 2019 i, per tant, es podran veure força bé. Els meteors irradiaran des del nord, però apareixeran a totes les parts del cel.

Quadrantids 2019 – The Best Meteor Shower this Year



Peaks very soon! Don't miss it! https://t.co/bam6pVmNvG pic.twitter.com/Kr8KGXhz6B — VirtualAstro (@VirtualAstro) 30 de desembre de 2018

Els Quadràntids són anomenats així a causa d'una constel·lació que ja no existeix, Quadrans Muralis. La majoria de les pluges de meteors reben el nom de les constel·lacions de les quals es van començar a irradiar.

El nom d'aquesta constel·lació ara obsoleta es va situar entre les del Bover i la del Dragó. P er entendre la història del nom dels Quadràntids hem de tornar a les primeres observacions d'aquesta pluja d'estels. A principis de gener del 1825, Antonio Brucalassi va informar des d'Itàlia:

"...l'atmosfera va ser travessada per una multitud de cossos lluminosos coneguts amb el nom de les estrelles que cauen. Sembla que irradien de Quadrans Muralis".

L'any 1839, Adolphe Quetelet, de l'Observatori de Brussel·les, a Bèlgica, i Edward C. Herrick, des de Connecticut, van suggerir que els Quadràntids eren una dutxa anual. Però el 1922 la Unió Astronòmica Internacional es va inventar una llista de 88 constel·lacions modernes. La llista es va acordar en la seva assemblea general inaugural, celebrada a Roma el maig del 1922, on va incloure la constel·lació de Quadrans Muralis. Avui aquesta pluja de meteors conserva el nom de Quadràntids, per la constel·lació original.

El punt radiant dels Quadràntids es considera a la punta nord de la del Bover, prop de l'asteroide Big Dipper, no gaire lluny de l'estrella més brillant d'Arcturus.