La neu provoca mínimes de -30 graus a l'interior de la Península

L'obertura de clarianes, l'entrada d'aire fred i la neu acumulada han convertit aquesta nit en històrica pel que fa a temperatures en alguns punts d'Espanya. Els valors més baixos s'han registrat en l'anomenat triangle del fred, una zona plana ubicada a més de 800 metres d'altitud entre les muntanyes del Sistema Ibèric, una zona que és considerada la regió habitada més freda de la Península.

Entre les temperatures oficials de l'Aemet destaquen els -25 graus de Bello i de Molina de Aragón, i també els -21 de Terol i de Calamocha. Algunes estacions particulars han arribat a vorejar els -30 graus, com és el cas d'una estació ubicada a Royuela, un poble situat a uns 50 km de Terol. La setmana passada parlàvem d'una temperatura excepcional de -34 graus al Pirineu, però val la pena tenir en compte que totes aquestes temperatures fetes públiques ara corresponen a zones habitades, i no pas a racons de muntanya.

Noche HISTÓRICA para el #triangulodelfrio que se recordará como uno de los episodios más destacados en los ultimos decenios, y para una de nuestras estaciones de la Sierra de Albarracin, concretamente la estación de Royuela que ha alcanzado una cifra de record: 🥶 -29,9ºC 🥶 pic.twitter.com/O3XZe9K6ht — Jaime Lahoz (@el_Drakis) January 12, 2021

Moltes d'aquestes temperatures no són rècords absoluts, però sí que fa com a mínim 40 anys que no es donaven, segons dades de l'Aemet. Per exemple, la mínima de -25 graus de Molina de Aragón supera amb escreix el valor mínim del període 1981-2010, que va ser de -18 graus, el gener del 1985. El rècord absolut continuen sent -28,2 graus el 28 de gener del 1952.

Tampoc ha caigut el rècord de fred d'una estació oficial de l'Aemet instal·lada en zona habitada, que es va registrar el 1963 a Calamocha. Llavors la mínima va baixar fins a -30 graus. La ubicació de l'estació de Calamocha va canviar fa dècades, i per això aquesta dada no és comparable amb els -21 graus que hi ha hagut avui en aquest indret.

L'aeroport de Barajas ha registrat una mínima de -13,4 graus; des dels anys 80 la temperatura més baixa eren -10,4 graus el dia 13 de gener del 1985. No ha caigut el rècord absolut de l'aeroport, els -15,2 graus que hi va haver un dia de gener del 1945. Altres temperatures extremes a la Meseta han sigut els -13 de Toledo o els -12 de Salamanca.

El més similar a aquest triangle del fred a Catalunya és segurament la plana ceretana. La famosa estació que el Meteocat té a Das ha arribat a temperatures similars en els últims anys. Destaca sobretot la mínima de -22,8 graus que es va registrar el 9 de febrer del 2018, una temperatura que superava l'anterior rècord de -22,6 que hi havia hagut el dia de Nadal del 2001 a la mateixa zona, una setmana després d'una de les grans nevades del segle a Catalunya. Fins ara en aquesta fredorada la temperatura més baixa a Das han sigut els -17,7 graus d'ahir.