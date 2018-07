Alguns punts del Japó han rebut en 10 dies la pluja de tres anys a Barcelona

Les dades de pluja que continuen arribant dels aiguats dels últims dies al Japó són totalment extraordinàries. Segons un recull publicat avui per l'Organització Meteorològica Mundial, alguns punts de la prefectura de Kochi van arribar a rebre 1.850 l/m2 entre el 28 de juny i el 8 de juliol. És el cas de l'observatori de Yanase, on a més a més hi van caure 1.025 l/m2 en només 48 hores.

És fàcil posar en context la brutalitat d'aquestes dades. Si es té en compte que a Barcelona de mitjana hi plouen poc més de 600 l/m2 en tot un any, s'arriba fàcilment a la conclusió que en 10 dies aquest indret del Japó va rebre la pluja de 3 anys a Barcelona, i en només 48 hores la pluja de més d'un any i mig.

540x306 Totals de pluja acumulada en tot l'episodi / WMO Totals de pluja acumulada en tot l'episodi / WMO

Potser el més important, però, és la densitat de punts vermells que es poden veure en el mapa. Cada punt és un indret on s'hi han acumulat més de 500 l/m2 en deu dies. L'extensió dels aiguats és impressionant i explica la gran quantitat de rius desbordats, esllavissades i el fet que diversos dics s'hagin trencat.

L'últim balanç apuja a 176 les víctimes mortals que ha provocat l'episodi d'inundacions, i els equips d'emergències encara busquen desenes de desapareguts. Algunes ciutats senceres continuen completament inundades, i la manca de llum i d'aigua corrent és un altre dels problemes que afronten els supervivents.