Alguns punts del Pirineu tenen més de cinc vegades la neu habitual per a aquesta època

L'espectacular nevada de dimecres, sumada a les ratxes de borrasques del final de l'hivern, fa que a hores d'ara alguns sectors del Pirineu tinguin gruixos excepcionals. No és gens habitual que durant la primera quinzena d'abril hi hagi encara molta neu a la serralada, i, de fet, en alguns sectors del Pirineu l'inici de la primavera marca el pic d'acumulació de l'any, però els gruixos a hores d'ara estan fora d'escala, sobretot al Pirineu Oriental.

Segons dades coordinades de l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya i del Meteocat, a l'estació de Núria hi ha a hores d'ara al voltant d'un metre de neu, una dada exageradament superior als 15 centímetres de mitjana que hi solen quedar en aquesta època. Al Cadí Nord el gruix s'acosta als 230 centímetres quan en aquesta època de l'any de mitjana n'hi han uns 90. A Malniu, al sector de Perafita-Puigpedrós, l'acumulació supera els 90 cm, quan de mitjana n'hi ha uns 10 a mitjans d'abril.

540x306 Evolució del gruix de neu a Boí, a l'Alta Ribagorça (cota 2.500) / ICGC Evolució del gruix de neu a Boí, a l'Alta Ribagorça (cota 2.500) / ICGC

Més a prop del nucli central del Pirineu també hi ha gruixos extraordinaris de neu, a Boí l'acumulació s'acosta als 350 cm, més del doble del normal, i a la Bonaigua hi ha al voltant de 320 cm, tot i que aquí el gruix proporcionalment no és tan excepcional, ja que a mitjans d'abril sol haver-hi uns 2 metres de neu.

540x306 Gruix de neu a Malniu, a la Cerdanya (cota 2.200) / ICGC Gruix de neu a Malniu, a la Cerdanya (cota 2.200) / ICGC

Amb aquest panorama el perill d'allaus és encara molt destacable; al vessant sud, al Prepirineu i al Pirineu Oriental el perill d'allaus es considera fort (grau 4 sobre 5), i a la resta d'àmbits és marcat (grau 3 sobre 5).

Tot i que bona part de les estacions d'esquí alpí ja han acabat la temporada, n'hi ha dues que es mantindran obertes fins a finals de mes, que són Ordino Arcalís i Masella. També la majoria d'estacions d'esquí nòrdic continuen encara obertes.