La neu bat rècords als Alps i s'estendrà per més parts d'Europa la setmana que ve

Les nevades d'aquests primers dies el 2019 estan deixant dades de rècord en alguns sectors dels Alps. Els últims 15 dies més de deu persones han perdut la vida a causa d'accidents relacionats amb la neu en diferents punts de la serralada, en el que són les acumulacions de neu més importants en dècades o fins i tot en tot un segle.

Segons dades fetes públiques ahir pel servei meteorològic austríac, les precipitacions de les últimes dues setmanes són excepcionals i fins i tot suposen rècords en algun cas. A Hochfilzen, al Tirol, s'hi han acumulat 451 centímetres de neu des de l'1 de gener, una nevada que es considera que es repeteix un cop cada 100 anys. Amb dades des de 1971 mai havia nevat tant en tan poc temps en aquest punt d'Àsutria. A Seefeld, també al Tirol hi ha acumulats 283 centímetres de neu nova, una nevada rècord en aquest cas amb dades des de 1895. Altres indrets com Lofer (263 cm) o Abtenau (240 cm) també han acumulat gruixos de neu sense precedents.

Algunes estacions d'esquí com la de Hockhar han quedat completament sepultades per la neu i han necessitat l'assistència dels bombers i fins i tot de l'exèrcit en les tasques d'ajuda per treure neu i obrir vies.

Um 17 Uhr konnten die Aufträge der KHD Einheit abgeschlossen werden. In der Versorgungsstelle am #Hochkar gibt es für die Mannschaft noch ein Abendessen, bevor sie die Heimreise antreten. #KHD20 pic.twitter.com/DjMfP0Xkas — BFKDO WT (@bfkdo_wt) January 16, 2019

La setmana que ve la neu baixarà de cota i és probable que es faci present en molts altres sectors de l'oest d'Europa, tant a Alemanya, com a França i també a la Península Ibèrica. En aquesta animació del model de predicció GFS sobre el gruix de neu acumulat previst es pot veure com entre dimarts i dimecres la neu guanyarà extensió. També és possible que hi hagi alguns ruixats de neu fins i tot per sota dels 500 metres a Catalunya, però encara és aviat per precisar com podria ser aquesta situació de dimarts i dimecres que ve.