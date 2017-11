Les reserves dels embassaments baixen per sota del 50% per primer cop des del 2008

El nivell de reserves dels embassaments de les conques internes de Catalunya ha baixat durant les últimes hores per sota del 50%, un fet que no es produïa des de la greu sequera que es va produir entre els anys 2007 i 2008. Actualment els pantans dels rius que no desemboquen a l'Ebre tenen 346 hm3 d'aigua, i estan en un 49,9% de capacitat. La mitjana dels últims 10 anys diu que per aquestes dates sol haver-hi 490 hm3 d'aigua acumulats als embassaments.

El nivell actual trenca la barrera psicològica del 50% per primer cop des del 2008, però cal tenir en compte que tant a l'octubre passat com a principis de 2013 la situació dels embassaments va ser similar a l'actual, amb nivells poc per sobre del 50%.

L'única ploguda de l'octubre no ha estat suficient per revertir una situació de sequera que fa mesos que es fa latent al territori, i que comença a ser preocupant també pel què fa a les reserves d'aigua. Els mapes del temps no són optimistes sobre les possibilitats de pluja durant la segona quinzena del mes de novembre, i entrarem llavors al desembre, un mes que no acostuma a ser dels més plujosos de l'any.

Fa 30 dies el cap de gestió de recursos hídrics de l'ACA, Enrique Velasco, ens explicava que és impossible que des d'ara a la primavera s'arribi a una situació greu com la del 2008, i considerava fins i tot difícil que abans de la primavera s'arribi a una situació de restriccions. Cal recordar que el 2008 el nivell dels embassaments va arribar a baixar fins al 20%.

Dos anys de pluges escasses

Si comptem les pluges que han caigut des de principis d'any en alguns indrets no s'arriba ni al 50% del que tocaria, i és curiosament a Ponent on les precipitacions s'ajusten una mica més a la normalitat. En aquesta taula comparem les pluges acumulades fins ara aquest 2017 amb les que acostumen a caure de mitjana en un any (en l/m2), a la tercera columna hi afegim el tant per cent que suposa:

Vic, 414 / 750 / 55%

Cervera, 336 / 406 / 83%

Reus, 240 / 500 / 48%

Girona, 415 / 728 / 57%

Barcelona, 375 / 600 / 62%

Lleida, 234 / 342 / 68%

Caldes de Montbui, 413 / 1280 / 32%

El pitjor és que les dades d'enguany s'assemblen molt a les de l'any passat, si agafem les dades dels últims 23 mesos, el dèficit de pluja és molt similar:

Vic, 930 / 1500 / 62%

Cervera, 669 / 812 / 82%

Reus, 615 / 1000 / 61%

Girona, 910 / 1456 / 62%

El Prat, 750 / 1200 / 62%

Lleida, 532 / 684 / 78%

Caldes de Montbui, 903 / 2560 / 35%

540x306 Per sota de -1 es considera sequera, per sota de -2, sequera extrema / METEOCAT Per sota de -1 es considera sequera, per sota de -2, sequera extrema / METEOCAT

Segons els càlculs elaborats habitualment pel Servei Meteorològic de Catalunya, si s'agafen les dades dels últims 24 mesos la situació és de “sequera extrema” en moltes comarques de la costa i del prelitoral, i també en punts de la Catalunya Central. Les condicions de sequera com a mínim moderada, s'estenen a bona part de Catalunya. Només en alguns punts del Pirineu hi ha hagut precipitacions per sobre del normal durant els últims dos anys.