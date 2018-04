Les reserves dels embassaments s'acosten al 75%

La tongada de borrasques dels últims mesos ha desfet les emergències pel que fa a les reserves d'aigua a la majoria de punts de Catalunya. A finals de gener el nivell dels embassaments de les conques interiors va arribar a baixar per sota del 45%, però menys de tres mesos després ja se situa per sobre del 73%, segons dades d'aquest dilluns.

La seqüència molt continuada de pertorbacions dels últims mesos ha fet girar la truita a la majoria de conques, tot i que en algunes més que en d'altres. Embassaments com el de Siurana i Riudecanyes continuen al 20% i al 25%, malgrat que han augmentat 5 punts percentuals l'últim mes. Un altre dels embassaments que encara justegen és el de Darnius. Les pluges abundants que han caigut a la serra de l'Albera els últims 10 dies han provocat que ara mateix les reserves del pantà superin el 57%, una bona situació si tenim en compte que fa només un mes no arribaven ni al 40%. El sistema Sau-Susqueda se situa per sobre del 70%, i embassaments com el de la Baells i el de Sant Ponç estan gairebé plens al 100%.

La conca de l'Ebre està tenint des de divendres una de les crescudes més importants dels últims anys, aquest cap de setmana el riu s'ha desbordat en alguns trams superiors de Navarra, la Rioja i l'Aragó. Ahir al vespre el riu va arribar a portar un cabal superior als 2.000 m3/s a Saragossa, i tot i que ara mateix arriba amb aquest mateix cabal al sistema d'embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix, el flux controlat de sortida és d'uns 1.750 m3/s. La crescuda ha fet que òbviament els pantans de la zona estiguin pràcticament plens, i que el riu hagi ampliat la seva llera i hagi inundat camins pròxims.