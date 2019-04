Com serà l'abril?

L'abril ha començat amb canvis en el temps que sembla que no seran puntuals. Aquesta tarda de dimarts hi ha hagut els primers llamps de la primavera i aquest dimecres reapareixeran les nevades al Pirineu i cauran xàfecs irregulars a l'est. Una segona bossa d'aire fred en altura provocarà molt probablement una nova tongada de pluges i neu entre divendres i dissabte, i un cap de setmana de temps canviant.

S'allargarà aquesta nova tendència plujosa? A llarg termini no hi ha indicadors que facin pensar que l'anticicló hagi de tornar. Sembla que el temps canviant amb força ruixats i nevades al Pirineu, i en menor mesura també amb altres tongades de ruixats a la resta de comarques, podria durar com a mínim fins al dia 15. Per exemple, el gràfic de probabilitat de precipitacions a la Seu d'Urgell de cara als 15 dies vinents detecta clarament les dues tongades de pluja que s'esperen aquesta setmana, però també entreveu variabilitat més endavant. Aquest tipus de gràfic el podeu consultar cada dia actualitzat a les previsions per municipis de l'ARA.

651x366 Probabilitat de precipitació a la Seu d'Urgell segons el model GEFS Probabilitat de precipitació a la Seu d'Urgell segons el model GEFS

Alguns models a més llarg termini apunten també cap a aquesta tendència. Les previsions de l'agència nord-americana NOAA auguren un mes d'abril globalment amb precipitacions per sobre del normal en bona part del sud d'Europa i del nord d'Àfrica. L'anticicló es podria instal·lar en països del nord del continent i deixar pas a un temps més mogut al Mediterrani.

Pel que fa a les temperatures, tot el que ens queda d'aquesta setmana tindrem un ambient més de març que d'abril, però no està gens clar que aquesta tendència s'allargui la setmana que ve. El més probable és que la setmana vinent sigui més primaveral i amb temperatures normals per l'època. A més llarg termini, els mapes de la NOAA dibuixen un abril globalment amb temperatures normals a casa nostra, però, en canvi, per sota del normal al sud del Mediterrani.

651x366 Anomalies de temperatura previstes per al mes d'abril / NOAA Anomalies de temperatura previstes per al mes d'abril / NOAA

També l'Agència Estatal de Meteorologia elabora uns pronòstics de tendències a tres mesos vista a partir, en aquest cas, d'una barreja de models. L'AEMET veu poc probable una primavera fresca i plujosa, els seus càlculs probabilístics atorguen un 50% de possibilitats a una primavera més calorosa del normal, i només un 20% d'opcions d'una estació freda. Pel que fa a precipitacions, el pronòstic és menys clar: segons l'AEMET hi ha un 40% d'opcions que la primavera sigui seca, i un 25% de probabilitat que tingui més pluja del normal.