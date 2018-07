Com serà l'agost?

Arriba el mes de vacances per excel·lència després d'uns dies plenament estiuencs, dies de calor forta i tempestes de tarda al Pirineu. L'agost començarà amb temperatures encara més altes i una primera fase d'uns deu dies marcada per la calor intensa. Els mapes del temps dibuixen un cap de setmana amb temperatures reals o de sensació que fregaran els 40º, i un inici de la setmana vinent amb poques novetats.

Fins al dia 10, per tant, no cal esperar grans canvis de temperatura. Calor de primera categoria i temperatures difícils d'empassar. Tampoc hi haurà grans novetats en l'estat del cel fins divendres. Les tempestes de tarda aniran apareixent al Pirineu, però de forma bastant puntual i poc extensa. A partir del cap de setmana el temps podria ser una mica més variable; no hi ha grans possibilitats de pluja, però sí que podrien augmentar els intervals de núvols.

Si mirem més enllà, els models de tendències de l'agència nord-americana NOAA i del Centre Europeu de Predicció dibuixen un agost en què la calor més forta es concentrarà proporcionalment al centre i al nord d'Europa. Aquí és on s'entreveuen les anomalies de temperatura més altes, amb mitjanes que podrien ser 2 o 3 graus superiors als valors normals. Al Mediterrani hi ha menys possibilitats d'un agost molt calorós; més aviat l'escenari més probable és el d'un mes relativament normal pel que fa a temperatura.

540x306 Anomalies de temperatura previstes per a l'agost segons els models europeus Anomalies de temperatura previstes per a l'agost segons els models europeus

En el terreny de les precipitacions, tant la NOAA com els mapes europeus dibuixen un escenari relativament mogut. Tots dos preveuen un agost amb força tempestes en punts de muntanya, tant als Pirineus com als Alps i al Cantàbric. El bloqueig anticiclònic al centre i el nord d'Europa afavoriria que el temps fos més canviant al sud d'Europa. De moment no hi ha indicis d'aquest tipus de temps en l'inici del mes, però caldrà veure què passa més enllà de la primera setmana.

Com sempre cal aclarir que els mapes de l'agència NOAA estan elaborats amb dades més recents, mentre que els mapes que fa públics el centre europeu són de models que es van fer córrer a principis de juliol.

540x306 Anomalies de precipitació previstes per a l'agost segons el model NOAA Anomalies de precipitació previstes per a l'agost segons el model NOAA