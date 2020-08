Com serà l'agost?

Els diversos models estacionals no s'acaben de posar d'acord en la predicció per al mes d'agost. Per una banda, el model europeu pronostica que aquest serà un agost més càlid del normal, amb una anomalia en la temperatura mitjana que se situaria entre 1 i 3 ºC. Tot i això, la recta final de mes podria ser menys calorosa.

Per contra, l' Administració Americana dels Oceans i de l'Atmosfera (NOAA) dibuixa un escenari dominat pel pas de fronts i les entrades de nord. Això implicaria que la temperatura es mantingués al voltant dels valors normals per a l'època o, fins i tot, lleugerament per sota.

Sigui com sigui, cal tenir present que l'agost és el segon mes de l'any més càlid a la majoria de comarques. Fins i tot, en punts del pla de Bages, del litoral central i, sobretot, al Camp de Tarragona, l'agost sol ser més calorós que el juliol. La temperatura mitjana a les valls del Pirineu oscil·la entre els 16 i els 21 ºC, i a la resta entre 20 i 25 ºC, sent una mica més alta a la vall de l'Ebre i a punts de la costa.

Pel que fa a la precipitació, tampoc hi ha unanimitat entre els models. Com que la NOAA preveu un mes força dinàmic, indica que podria ploure amb normalitat o una mica més del compte, preferentment al nord del territori. El model europeu, en canvi, es decanta per una primera setmana de mes més aviat seca, mentre que la resta la precipitació seria la normal o lleugerament per sota de l'habitual. Per tant, el mes podria acabar sent sec, en conjunt.

Típicament l'agost sol ser més mogut que el juliol, amb més ruixats fora de la zona del Pirineu, sobretot a la meitat est del territori. És per això que, de mitjana, se solen acumular més de 50 l/m² a bona part de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de Barcelona i de punts del Camp de Tarragona. La zona que sol rebre més pluja, però, continua sent el Pirineu, seguint el patró del juliol. Al sector més oriental hi solen caure més de 100 l/m². Per tant, que l'agost acabi sent una mica més sec del compte no és sinònim que no hagi de ploure gens.