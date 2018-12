Com serà aquest mes de desembre?

Aquest desembre, segons els models a curt i mitjà termini, tot apunta que començarà més càlid que de costum, i mirant mapes a llarg termini i pronòstics estacionals tot ens fa pensar que acabarà sent un altre mes més càlid del normal a Catalunya. Tanmateix, enguany, tot i que estem en una dinàmica molt bona de precipitacions, si fem cas dels models estacionals el mes de desembre sembla que podria trencar la ratxa i ser més sec del normal. Malgrat tot, aquest any anem sobrats de precipitacions i molts observatoris s'acosten a rècords de precipitació. És força probable que acabem l'any amb rècords de precipitació anual en alguns punts.

Els models estacionals americans –de la NOAA–, com sempre es diu, ens donen una aproximació del que podria passar aquest desembre. En el primer mapa de temperatures d'aquesta sèrie ('T2M anomalies') hi podem veure com sobre Catalunya, gran part d'Espanya i d'Europa hi predomina el color carbassa i fins i tot tonalitats més vermelles al nord del continent. Aquestes tonalitats ens indiquen la presència d'anomalies positives destacables. Per tant, estaríem parlant de la probabilitat que el mes de desembre a Catalunya estigui entre 1º i 2 º per sobre de la mitjana climàtica. És a dir, més càlid que de costum, com també gran part del nord d'Europa.

540x306 Mapa d'anomalies de precipitació previstes pel Desembre Mapa d'anomalies de precipitació previstes pel Desembre

Tanmateix, si ens posem a analitzar el mapa de precipitacions ('Prec anomalies') veiem com justament a sobre de Catalunya hi predomina el color vermell o grana intens, igual com a la resta de la conca mediterrània. Cal destacar les grans anomalies positives al nord d'Europa. Per tant, a Catalunya és probable que tinguem un dèficit de precipitacions respecte a la mitjana climàtica d'entre un 60% i 80%. Això ens fa saber que, si el desembre per si mateix ja és un mes amb poques precipitacions a Catalunya, probablement acabarà plovent menys de la meitat de la mitjana climàtica prevista per a cada indret.

En definitiva, veient el pronòstic estacional i models a llarg termini, tot ens fa pensar que aquest mes de desembre, a diferència dels últims mesos, l'anticicló de les Açores farà la seva feina. Això provocarà que el corrent del golf o la típica zonal (és a dir, pertorbacions de l'Atlàntic viatjant a tota velocitat d'oest a est pel nord d'Europa) ens afecti de ple, amb vents més aviat càlids de ponent o garbí a casa nostra i amb el que això comporta: episodis poc productius de precipitació.

Tot i això, com sempre diem, aquests pronòstics estacionals no s'han d'agafar al peu de la lletra, són molt orientatius i poden fallar, però la quantitat d'encerts cada vegada és més alta.