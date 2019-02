Com serà aquest mes de març?

Després de tres mesos amb molt poques precipitacions, tot apunta que el febrer podria acabar amb rècords de poques precipitacions i també sent més càlid del normal. Si fem cas dels models estacionals, el mes de març sembla que podria trencar la ratxa i ser lleugerament més plujós de l'habitual.

651x366 Mapa d'anomalies de temperatura previstes pel proper mes de Març / NOAA Mapa d'anomalies de temperatura previstes pel proper mes de Març / NOAA

Els models estacionals americans –de la NOAA– ens donen una aproximació del que podria passar aquest mes de març. En el primer mapa es mostren les anomalies de temperatura ('T2M anomalies'), i s'hi pot observar com sobre Catalunya i gran part d'Espanya no hi ha cap color definit i quedem en zona blanca. Per tant, esperem que durant el març les temperatures tinguin uns valors molt pròxims a la mitjana. En canvi, a gran part d'Europa hi predomina el color carbassa i fins i tot tonalitats més vermelles a l'est del continent. Aquestes tonalitats ens indiquen la presència d'anomalies positives destacables i, per tant, s'espera que sigui més càlid en aquells sectors. En definitiva, estaríem parlant d'una probabilitat alta que el mes de març a Catalunya tingui uns valors propers a la mitjana climàtica pel que fa a temperatures.

651x366 Mapa d'anomalies de precipitació previstes pel proper mes de Març / NOAA Mapa d'anomalies de precipitació previstes pel proper mes de Març / NOAA

Quant al mapa de precipitacions ('Prec anomalies'), s'observa com sobre Catalunya hi predomina el color verd clar. Per tant, a Catalunya és probable que tinguem un augment de precipitacions respecte a la mitjana climàtica d'entre un 20% i un 40%. Això ens fa pensar que, si el març ja sol començar a ser un mes més plujós a Catalunya, probablement pugui acabar plovent una mica més respecte a la mitjana climàtica prevista per a cada indret.

En definitiva, veient el pronòstic estacional tot ens fa pensar que aquest mes de març, a diferència dels últims mesos, l'anticicló podria marxar cap a l'est d'Europa, fent que les pertorbacions més actives arribin al Mediterrani occidental i puguem tenir episodis més productius de precipitacions. Tot i això, aquests pronòstics estacionals no s'han d'agafar al peu de la lletra, són orientatius i poden fallar, tot i que la quantitat d'encerts cada vegada és més alta.