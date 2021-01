Com serà el gener?

L'any 2021 ha començat amb un fred ben viu. Aquestes últimes tres matinades hi ha hagut glaçades en molts punts de l'interior i fins i tot han arribat a afectar alguns trams de la costa. Segons els models meteorològics, l'ambient de ple hivern ens acompanyarà durant els propers dies. Però què hi diuen els models estacionals?

Malgrat els núvols, les glaçades han tornat a ser molt extenses i a diversos sectors de muntanya, del prelitoral o de la Noguera ha fet la nit més freda dels últims 2 anys.



Amb -16,1 ºC, Certascan (2.400 m) ha mesurat la seva mínima més baixa des del 17/01/2017 #PallarsSobirà pic.twitter.com/zb2eEawC7Q — Meteocat (@meteocat) January 3, 2021

El model del Centre Europeu de Predicció indica que la primera setmana serà molt més freda del compte, amb una anomalia que podria oscil·lar entre 3 ºC i 6 ºC per sota de la mitjana. A partir de la segona setmana la temperatura tendiria a normalitzar-se o a ser, fins i tot, més alta del que tocaria. Així, el conjunt del mes de gener acabaria sent entre normal i lleugerament més fred de l'habitual.

Pel que fa a la precipitació, caldria esperar un mes dins la normalitat. Mentre que durant la primera setmana hi podria haver un excés de pluja i de neu, l'última setmana seria més seca del compte.

Per la seva banda, el model de la NOAA pronostica que el primer mes del nou any serà normal pel que fa a la temperatura. Ara bé, tenint en compte els registres dels primers tres dies i del que s'espera per a les properes jornades, caldria que la segona meitat de gener fos força més càlida per compensar-ho.

Aquest mateix model insinua un patró de situacions del nord-oest per al conjunt del mes. És per aquest motiu que mostra un dèficit de precipitació en bona part de Catalunya, tret de l'Aran, mentre que al Cantàbric hi plouria més del normal. És un escenari força diferent del plantejat pel model europeu.