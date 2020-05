Com serà el juny?

Tot just finalitza el maig, un mes a cavall entre la primavera i l’estiu, però que aquest 2020 s’ha comportat com si fos juny en lloc de maig. Les altes temperatures, en general, han acompanyat bona part dels dies. Però arrenca un mes nou, el juny, i segons els dos grans models estacionals de referència, les discrepàncies estan servides, sobretot en el cas de la previsió de pluja.

Per una banda, la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), juntament amb el model Centre Europeu, indica que aquest juny serà lleugerament més càlid. Segons aquest model estacional, el juny es caracteritzaria per tenir una anomalia positiva d’entre 0,5 i 1 ºC per sobre la mitjana climàtica. Ara bé, en el cas de la NOAA, el seu model indica que en conjunt no es preveu un juny més càlid, si no més aviat seria un mes normal i fins i tot amb una lleugera anomalia negativa a Ponent i al Pirineu de Lleida.

651x366 Predicció de l'anomalia de temperatura / NOAA Predicció de l'anomalia de temperatura / NOAA

De fet, analitzant els dos models a escala europea, s’observa que tan sols a la península Ibèrica el model americà dibuixa una tendència més fresca, ja que en general i de la mateixa manera que el model del SMC, a la resta del continent europeu sembla que el juny es caracteritzarà per una anomalia positiva de la temperatura.

En canvi, si pel que fa a la temperatura ja hi trobàvem algunes discrepàncies entre els models, en el cas de la pluja la diferència encara és més gran entre els dos escenaris que projecten. Segons el SMC, la pluja seria en conjunt més escassa que altres anys a les comarques de l’oest, però en especial al Pirineu occidental. A la resta del territori català, en general el mes de juny no presentaria cap anomalia quant a la precipitació.

Però l’escenari que projecta la NOAA és completament diferent i força cridaner. El model americà presenta un juny marcat per una pluja més abundant del normal, sobretot a l’interior del país. Si la tendència que il·lustra la NOAA arribés a complir-se, estaríem davant unes quantitats de pluja molt destacables que podrien superar, i de llarg, les mitjanes climàtiques a casa nostra.

651x366 Predicció de l'anomalia de precipitació / NOAA Predicció de l'anomalia de precipitació / NOAA

Més enllà de Catalunya, aquesta tendència positiva pluviomètrica també s’observaria, segons la NOAA, a la resta de península Ibèrica així com a tota la conca del Mediterrani, mentre que a la resta del continent europeu l’escenari seria justament el contrari, amb un mes de juny més sec del normal. Aquesta projecció també la reflecteix el model del SMC, però discrepa en el sector ibèric, on manté una anomalia negativa per a les precipitacions.

Cal recordar però, que aquests mapes presenten tendències i donen pistes del comportament de la temperatura i de la pluja durant el pròxim més, però que en cap cas la seva fiabilitat és exacte i precisa, sinó tot el contrari, la seva fiabilitat és més aviat limitada. Per exemple, en el cas del mes de maig, que s’ha presentat càlid, el model americà projectava un mes sense anomalies per a les temperatures, un escenari que finalment no ha sigut pas així.