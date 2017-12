Com serà l'hivern?

Aquest dijous enmig de la jornada electoral entrarem oficialment a l'hivern. El solstici es produirà exactament a les 5 i 28 minuts de la tarda. El solstici marca el dia més curt de l'any, a Barcelona demà el dia durarà 9 hores i 11 minuts, a Lleida 1 minut i mig menys, a Girona uns 4 menys i a Tarragona 2 minuts més. La petita diferència la defineix la posició més al nord o al sud de les ciutats. L'inici de l'hivern també marca el dia amb l'ombra més allargada de l'any.

Com és habitual en aquests casos fem un cop d'ull als diferents models de predicció estacional o mensual, per entreveure quina pot ser la tendència de cara als pròxims mesos. Els mapes de l'agència nord-americana NOAA fan pensar que el gener serà clarament més càlid del normal a Europa, les anomalies s'entreveuen més fortes a l'est d'Europa que a l'oest, però la tendència en general sembla clara. Aquesta previsió coincideix amb la de l'Agència Espanyola de Meteorologia, que en aquest cas combina diferents models de predicció. Segons l'AEMET la probabilitat que durant el gener, febrer i març l'ambient sigui més suau del normal és superior al 70% al Mediterrani.

En el terreny de les precipitacions les previsions d'aquest estil sempre són més complicades. L'agència NOAA preveu un gener amb moltes borrasques d'origen Atlàntic, fet que podria afavorir les pluges al nord-oest de la península i en països com França i el Regne Unit, però en canvi acostuma a ser indicador de pluges més aviat minses al Mediterrani. Tot i així, la NOAA no entreveu ni més ni menys precipitació del normal ni a Catalunya ni a les Balears durant el gener, al País Valencià és més probable que el primer mes de l'any hi sigui sec. Si es confirma aquest escenari probablement també serà un mes de gener ventós.

540x306 Anomalies de precipitació previstes durant el gener, en mm per dia / NOAA Anomalies de precipitació previstes durant el gener, en mm per dia / NOAA

Tardor seca i amb moltes glaçades

La manca de pluja ha marcat els últims mesos, setembre, octubre i novembre ha arribat a ploure menys d'un 30% del que sol fer-ho en algunes comarques.

La manca de pluges de la tardor ha batut rècords en algunes comarques

El desembre ha fet arribar més neu al Pirineu, però fora de la serralada són escassos els observatoris que han rebut més de 5 l/m2 durant els darrers 20 dies. A la Bonaigua s'hi han recollit 50 mm, a Núria 23, a la Seu d'Urgell 22, però a Girona només 3, a Barcelona i a Lleida entre 2 i 3, i a Tarragona 1.

L'hivern comença aquest dijous però el fred ja s'ha anat notant clarament durant els últims dos mesos, especialment a les comarques interiors, on la manca de vent ha afavorit que hi hagi hagut moltes nits fredes.

A Lleida aquesta tardor s'ha igualat el rècord de glaçades, amb dades des de 1960 només la tardor del 1985 va tenir tants dies amb temperatures sota zero com enguany. La temperatura ha caigut fins a valors negatius 26 vegades des del novembre i fins avui. Les dades són similars a l'aeroport de Girona, on cal tirar fins a 1973 per trobar una tardor amb més glaçades que la d'enguany. També a l'aeroport de Reus les dades són similars, en aquest cas ens mirem el nombre de dies amb temperatura inferior als 5 graus, que han estat 32 fins avui, només el 1956 (33) i el 2008 (34) hi va haver més dies amb menys de 5 graus abans de l'inici oficial de l'hivern. A prop de mar, en canvi, no hi ha hagut més nits fredes del normal.

El general el desembre va camí de ser un mes més fred del normal, però no hi haurà rècords pel què fa a les mitjanes. El motiu és que si bé hi ha hagut moltes nits i matins freds, també hi ha hagut força migdies suaus, i en el cas de Lleida, pocs dies de boira.