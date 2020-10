Com serà l'octubre?

Els models estacionals, actualitzats fa pocs dies, indiquen que aquest octubre podria ser més fred del normal al conjunt del territori. L'anomalia podria ser de fins a mig grau per sota del que marca la mitjana climàtica, segons el model americà.

L'europeu, que també coincideix en dibuixar un octubre fresc, pronostica que les anomalies més marcades serien, especialment, durant els primers deu dies de mes. De fet, aquestes últimes jornades l'ambient ha sigut sensiblement fresc al conjunt del Principat, sobretot durant les nits i matinades.

Pel que fa a la precipitació, els dos models presenten escenaris diferents. L'americà preveu que dominarà el vent del nord-oest. Això concentraria les precipitacions més importants a la façana atlàntica de la Península, on podria ploure força més del normal, cosa que podria fer que, efectivament, l'ambient fos més aviat fresc. Per contra, al vessant mediterrani el vent arribaria eixut, i això faria que plogués poc, malgrat que som en el mes més plujós de l'any al litoral i prelitoral.

Per la seva banda, el model europeu no veu anomalies significatives. Tan sols intueix que a la costa hi podria ploure una mica menys de l'habitual, però tot i això caldria esperar un octubre marcat per l'ús del paraigua. Amb tot, val a dir que el mateix model fa un parell de setmanes preveia que aquest mes seria més sec del compte a l'interior i, per contra, més plujós del normal al litoral.

A curt termini la temperatura tendirà a pujar i fins i tot farà calor durant les hores diürnes entre dimecres i divendres, amb alguns registres per sobre dels 25 ºC a punts de l'interior. Malgrat això, les matinades es mantindran fredes. Independentment, no s'esperen pluges generalitzades, com a mínim, fins divendres que ve. A partir de llavors podria configurar-se una situació que podria portar precipitacions.