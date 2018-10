Un setembre molt plujós a Barcelona, però sec a Catalunya

Els diversos episodis d'aiguats i les imatges de carrers plens d'aigua ens podrien fer creure que aquest setembre ha sigut plujós en general, però la realitat és que les tempestes han deixat aigua abundant només en alguns indrets puntuals. Mentre a Barcelona hi ha pogut el doble del que sol fer-ho de mitjana el setembre, en moltes comarques la precipitació no ha arribat ni a la meitat de la mitjana. Els mapes que ha fet públics aquest migdia el Meteocat són molt clars en aquest sentit.

També al Pirineu i en alguns punts de la Catalunya Central les pluges hi han estat importants. D'entre els registres més abundants d'aquest mes destaquen els 212 l/m2 acumulats a Boí (cota 2.500), els 191 d'Orís, els 174 de Sant Pau de Segúries i els 155 del centre de Barcelona.

Com sempre la temperatura ha tingut un comportament més regular. El setembre ha sigut "càlid" segons el Meteocat, amb anomalies respecte a la temperatura que han arribat en algun cas fins als 3 graus. És a dir, com si cada dia de setembre persistentment hi hagués 3 graus més del normal. Comarques com l'Alt Urgell, el Bages, el Solsonès i l'Alt Empordà són les que han tingut temperatures proporcionalment més altes.

540x306 Anomalia de temperatura d'aquest mes de setembre / METEOCAT Anomalia de temperatura d'aquest mes de setembre / METEOCAT

Segons càlculs de la secció meteorològica de l'ARA, aquest setembre ha sigut el més càlid com a mínim des del 1960 a l'Escola d'Enginyeria Agrònoma de Lleida. La mitjana d'aquest mes s'ha situat el 23,6º, una dècima per sobre dels 23,5º del 1964 que fins ara constaven com a setembre més càlid.

En altres observatoris la temperatura ha fregat el rècord. És el cas, per exemple, de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on la mitjana s'ha quedat en 25,2º, només dues dècimes per sota dels 25,4º del 1987. Ha passat el mateix a l'aeroport de Girona, on la mitjana s'ha situat en 22,4º, tres dècimes per sota dels 23,7º del 1987.