El cicló subtropical 'Alpha' ha deixat cops de vent de més de 100 km/h a Portugal

El Centre Nacional d'Huracans (NHC) dels Estats Units va alertar ahir de la formació d' Alpha, una tempesta subtropical davant la costa de Portugal. Si bé en alguna ocasió havia arribat algun cicló subtropical a les costes occidentals d'Europa, és excepcional que una depressió d'aquestes característiques s'hagi desenvolupat a tocar de la península Ibèrica.

El centre del cicló va tocar terra al vespre, es va anar desplaçant cap al nord-est i va afectar la zona central de Portugal. A mesura que avançava terra endins va anar perdent força. Tot i això, el servei meteorològic portuguès va emetre uns quants avisos per ventades fortes, precipitacions abundants i tempestes. Al seu pas s'han arribat a acumular quantitats de pluja de 20 a 50 l/m² i ratxes de vent destacables. A Penela es va assolir un cop màxim de 107 km/h, a São Pedro de Moel, de 102 km/h, i a Soure, de 101 km/h.

Amb el pas de les hores el sistema subtropical s'ha desorganitzat i, en aquests moments, l'NHC ja parla de cicló posttropical. S'espera que les seves restes afectin al llarg del dia Castella i Lleó, amb xàfecs localment intensos i alguns cops de vent de més de 50 km/h.

Un dels aspectes més curiosos d'aquest fenomen és que les prediccions indicaven que la probabilitat que aquest sistema acabés esdevenint un cicló subtropical oscil·laven tan sols entre el 10% i el 30%. Així doncs, s'ha acabat produint el pitjor dels escenaris. Tot i això, el vent no ha assolit en cap moment la força per ser considerat un huracà.

S'han acabat els noms de la llista

Aquesta temporada d'huracans a l'Atlàntic està sent excepcionalment activa. Des que va començar, a finals de la primavera, fins ara mateix s'han arribat a registrar 24 ciclons tropicals, 8 dels quals han arribat a esdevenir huracans. De fet, només aquesta setmana se n'han arribat a observar cinc de nous.

Amb tants ciclons tropicals, ja s'han utilitzat tots els noms de la llista que hi havia per a aquest any. Així, s'ha hagut de començar a utilitzar el nom de les lletres de l'alfabet grec a l'hora de batejar els nous sistemes tropicals, cosa que només havia passat una vegada, l'any 2005. En aquella ocasió el cicló Alpha va ser batejat el 23 d'octubre (un mes i cinc dies més tard que ara) i la temporada es va acabar amb el sistema Zeta.