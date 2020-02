La 'semisuperlluna' d'aquest cap de setmana enceta un cicle de llunes grosses

Cap de setmana de lluna plena. Diumenge a dos quarts de nou del matí la lluna serà completa, cosa que vol dir que tant la nit de dissabte a diumenge com la següent el nostre satèl·lit es veurà ben sencer. Dissabte la lluna sortirà cap a les 5 i 20 minuts de la tarda, quan encara sigui de dia. En canvi, diumenge la podreu veure sortir per l'est cap a dos quarts de set, ja amb més foscor. Els més matiners també en podran gaudir diumenge a primera hora just abans que surti el sol i aquell dia es pondrà cap a un quart de nou per l'oest.

Com sol passar en alguns moments de l'any, aquest mes la lluna plena coincidirà força amb el perigeu, el punt cíclic en què la Lluna és més a prop de la Terra, cosa que farà que aquest mes la lluna es vegi especialment grossa. En aquesta ocasió el perigeu serà dilluns al vespre. Per tant, entre el perigeu i la lluna plena hi haurà un dia i mig de diferència.

¿Se'n pot dir superlluna d'aquesta lluna plena? Això és subjectiu. En realitat, el terme superlluna no és acadèmic, i de fet és un terme que no va proposar un astrònom sinó un astròleg, Richard Nolle, i que mediàticament s'ha escampat com la pólvora. Segons el criteri que es faci servir, aquesta pot ser una superlluna o simplement quedar-se a prop de ser-ho. En qualsevol cas, es veurà més grossa del normal.

Sí que seran més clarament superllunes les dues llunes plenes que la seguiran: la de març i especialment la d'abril. En aquests casos, la distància temporal entre el pleniluni i el perigeu ja no serà d'un dia i mig com ara, sinó de només 12 i 8 hores respectivament. Entre una lluna plena en perigeu, i una lluna plena en apogeu, just el moment oposat, la distància que ens separa del nostre satèl·lit arriba a variar fins a 50.000 quilòmetres, una xifra prou significativa si es té en compte que de mitjana la distància entre la Lluna i la Terra és de 385.000 quilòmetres. Això explica que quan hi ha una lluna plena en perigeu es pugui arribar a veure un 30% més grossa i fins a un 14% més brillant.