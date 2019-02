El supertifó Wutip, el primer que arriba a màxima categoria al febrer

Encara no hem arribat al març però l'oceà Pacífic ja ha engendrat la primera gran borrasca tropical de l'any. Es tracta del tifó Wutip que ahir va arribar a ser de màxima categoria portant vents associats de més de 260 km/h. El tifó es va desenvolupar amb molta rapidesa durant el dia d'ahir.

És el primer cop en com a mínim 70 anys que al nord-oest del Pacífic una borrasca tropical arriba a la categoria màxima al mes de febrer, i històricament només n'hi ha hagut una altra que hagi assolit la categoria màxima abans en el calendari, es tracta del tifó Ophelia que va arribar ser de categoria 5 el 13 de gener de 1958.

Segons s'ha pogut determinar amb dades per satèl·lit la temperatura del mar a la zona se situa al voltant dels 27,5 graus, i aquesta temperatura es manté fins a uns 75 metres de profunditat, aquest volum d'aigua força calenta hauria servit com a combustible per a engendrar un tifó tan potent tan aviat en el calendari.

El Wutip perdrà força els dies vinents i no és una amenaça per a cap zona continental, dissabte es va acostar a l'illa de Guam, on hi va deixar pluges d'entre 200 i 300 l/m2 segons informacions locals.