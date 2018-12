Les tardes ja es començaran a allargar a partir d'avui

Aquells a qui no els agradi que el sol se'n vagi cada dia més d'hora a la tarda ja no hauran de patir més a partir d'avui. L'hora de la posta varia alguns segons –o minuts– depenent de l'indret de Catalunya on ens trobem, però a tot el territori el dia es començarà a allargar molt poc a la tarda a partir de demà diumenge, només alguns segons.

Aquest dissabte el sol es pondrà exactament a les 17 hores 23 minuts i 14 segons a la posició de Barcelona, i la posta de sol de demà diumenge dia 9 ja serà dos segons més tard: concretament a les 17 hores 23 minuts i 16 segons. El que sí que es continuarà escurçant de manera clara serà la durada de les hores de llum fins al dia del solstici d'hivern, el 21 de desembre.

Aquest dissabte tindrem 9 hores i 20 minuts de llum solar, però el dia que entri l'hivern astronòmic hi haurà 9 hores i 11 minuts entre la sortida i la posta. Aquell dia el sol es pondrà a les 17.25 h a Barcelona, gairebé dos minuts més tard que avui.

Les tardes ja no s'escurçaran més a partir d'ara, però els matins continuaran perdent minuts fins al principi del gener, concretament fins al 3 de gener. El dia 5 el sol ja sortirà uns segons més d'hora que els dos dies precedents.

Convé no oblidar que el dia s'escurçarà en el còmput global fins al solstici d'hivern del dia 21, tot i que els matins encara s'escurçaran fins al gener. El 5 de gener, per exemple, ja tindrem 9 hores i 16 minuts de llum solar: cinc minuts més que el 21 de desembre.

"Per Santa Llúcia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal i per Sant Esteve un pas de llebre"

La cultura popular sol recollir aquests aspectes relatius a l'allargament o l'escurçament del dia en forma de refranys.

"Per Santa Llúcia un pas de puça" fa referència a l'allargament de les tardes d'aquella jornada, el 13 de desembre, malgrat que també podria tenir una explicació relacionada amb l'antic calendari julià, que va arribar a acumular un cert desfasament i que feia que, al segle XVI, els solsticis i els equinoccis s'esdevinguessin uns 10 dies abans del que correspondria.

D'altre banda, per Nadal ja s'allarguen els dies en el còmput global de la jornada i per Sant Esteve el refrany fa referència a l'acceleració de l'allargament del dia. És a dir, a partir de llavors els dies s'allarguen més ràpidament.

Hi ha molts més refranys que també fan referència a aquestes dates tan mediàtiques.