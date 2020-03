Les tempestes de Mallorca han deixat calamarsa i un cap de fibló al sud-oest de l'illa

La pertorbació que portarà pluges i un reforçament del vent de llevant al llarg de les pròximes hores a Catalunya ja ha començat a afectar les illes Balears. De matinada ha començat a ploure a Eivissa i Formentera, uns ruixats que han deixat quantitats modestes. S'han acumulat fins a 8 l/m2 a Eivissa i 6 l/m2 a Sant Mateu d'Albarca.

Al llarg del matí les nuvolades han agafat embranzida a Mallorca, i els xàfecs i les tronades s'han anat escampant per l'illa. En un principi han afectat la zona de llevant, on s'han arribat a recollir fins a 18 l/m2 a Artà i 8 l/m2 a la Colònia Sant Pere i a Sant Salvador de Felanitx fins a les 11 del matí. Ràpidament, però, els ruixats s'han anat reproduint per la resta de l'illa, localment acompanyats de calamarsa.

El fenomen més curiós s'ha produït pels volts de les onze. Davant de Puigderrós i Sa Torre, al terme municipal de Llucmajor, s'ha format un cap de fibló. La mànega marina ha durat pocs minuts i s'ha fos sense fer cap destrossa, ja que en tot moment s'ha situat sobre el mar.

@MiquelSalamanca ara mateix desde Sa Torre Llucmajor pic.twitter.com/rSW1XpsulO — Caló des Moro (@CalodesMoro) March 22, 2020

@AEMET_Baleares manga marina vista desde Sant Jordi pic.twitter.com/ZAbi2i82ST — Javi Cocaña (@JavicosCoc) March 22, 2020

Espectaculares imágenes de un cap de fibló captadas hace unos minutos en la urbanización de Maioris, en el término municipal de Llucmajor.



Mucha precaución. #yomequedoencasa pic.twitter.com/ncRHusJvhd — Julio Bastida (@juliobastidag) March 22, 2020

L'illa de Mallorca continua en avís groc per pluges que poden acumular més de 20 l/m2 en una hora i per tempestes, segons adverteix l'Agència Estatal de Meteorologia. De fet, cap a dos quarts de dotze del migdia una forta tempesta ha començat a descarregar sobre la ciutat de Palma.