Fenòmens severs destacables en el darrer episodi de tempestes

És probable que alguna vegada us hagueu preguntat, d’on surten els fenòmens severs que acompanyen a les tempestes més violentes. La majoria d’aquests venen acompanyats del que s’anomena una supercel.la, però no vol dir que tots els fenòmens severs sempre hagin de venir acompanyats d’una supercèl.la.

Així doncs, una supercèl·la és una tempesta intensa i relativament gran que causa temps sever i pot durar diverses hores, a diferència d'una normal, que acostumen a ser de curta duració. Aquestes tempestes produeixen els tornados més violents, calamarsa gran, vents forts i pluges intenses i tenen la particularitat de que es van regenerant sobre si mateixes.

Normalment, aquests fenòmens s’originen a les regions tropicals, on trobem ambients propicis per a la formació d’aquests. La combinació dels forts vents polars provinents del nord i de l'oest, amb masses d'aire tropical càlides i humides, provoquen grans xocs de masses d’aire que originen aquests tipus de tempestes. A diferència de les tempestes ordinàries, les supercel.les es caracteritzen per un corrent ascendent giratòria que rep el nom de mesocicló. En general, els mesociclons tenen una profunditat aproximada de 3 km i mesuren entre 2 i 10 km d'ample.

Les supercel.les també generen una intensa corrent descendent en el seu costat davanter, on es forma un núvol (arcus) sortint i solen observar-se pluges intenses. La formació de tornados és també possible, al llarg del límit creat pel corrent descendent del darrere.

Per detectar-les, és difícil a ull nuu, però a través de diferents instruments de detecció de meteors es poden observar fàcilment. En el cas del radar meteorològic normal, s’aprecia la tempesta en forma de ganxo, marcant les intensitats més altes (amb tonalitats vermelloses o liles, en el mateix ganxo. Però es necessari un doppler (un radar meteorològic que mesura la velocitat radial), per tal d’entreveure millor el moviment rotatòri de la tempesta.

Aquest nucli convectiu va néixer al nord de Reus a les 13.18 UTC i a les 17.00 UTC continuava actiu. Hook echo i rotació: una SP ben maca! @TomeuRigoR @jarusgpv pic.twitter.com/B8JNTDK2lb — Oriol Rodríguez (@Oriol_RB) 18 d’agost de 2018

A Catalunya, en aquests darrers episodis, n’hem tingut un parell. En el passat episodi del dimarts dia 14 d’Agost, se’n va detectar una al camp de Tarragona i en l’episodi d’ahir també, mar en dins. Així es veia el radar Doppler del Servei Meteorològic de Catalunya, tal com ens ho feia saber l’Oriol Rodríguez.