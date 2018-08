Les tempestes de tarda no impediran que aquest diumenge faci més calor

Després d'un dissabte tempestuós al Pirineu, on finalment es van arribar a superar els 60 litres/m2 en alguns indrets del Pallars Sobirà, com és el cas de la Vall d'Àssua, a Altron. Aquest diumenge, ens hem llevat amb temperatures mínimes entre 2 i 4ºC més altes que ahir.

Al llarg del matí i fins al migdia, s'espera una jornada assolellada en general a gran part del país i com a molt, alguns núvols podrien afectar a diversos trams de la Costa Daurada, on no es descarta que deixin algun ruixat cap a aquest sector. Les temperatures seguiran en augment i als punts més càlids del país es tornaran a assolir els 35ºC.

Temperatures màximes previstes per aquest diiumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

Durant la tarda i el vespre, es mantindrà l'ambient assolellat i estable a la meitat est del país. En canvi, a la meitat oest i al Pirineu, esperem de nou tempestes que aniran viatjant d'oest a est. Algunes d'elles podran ser fortes, acompanyades de calamarsa o pedra i especialment cap al Pirineu més occidental, podrien acumular quantitats destacables de precipitació.

Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo

La nit dels persèids...

Sembla que a primeres hores de la nit, la meteorologia no respectarà gaire aquest esdeveniment astronòmic. Esperem força nuvolositat arreu del país fins ben entrada la matinada, degut a les tempestes que afectaran la meitat oest de Catalunya durant la tarda i el vespre. A partir de la 01/02h, sembla que el cel podria anar quedant serè d'oest a est, permetent una millor visibilitat del cel.

La setmana que ve...

Dilluns vindrà marcat per l'apropament d'una nova bossa freda de l'Atlàntic, que altre cop ens farà parlar de tempestes, sobretot durant la tarda i el vespre a comarques de Barcelona i Girona. Algunes d'elles podran ser fortes i durant la nit de dilluns a dimarts podrien afectar fins i tot, trams del nord de la Costa Daurada.

Precipitació acumulada prevista per dilluns / Model GFS 0.25 / Araméteo

De cara a dimarts, encara podrien quedar alguns ruixats residuals a primeríssima hora, però la tendència és que tinguem una jornada molt més assolellada i estable. Tot i això, el descens del termòmetre serà acusat altra vegada.