La temporada de neu al Pirineu, que ha estat irregular, enfila la recta final

La temporada de neu 2019-2020 al Pirineu ha sigut molt irregular. Mentre que al vessant nord el gruix acumulat ha estat per sota de la mitjana a causa de les poques situacions de nord, al vessant sud i en llocs del Prepirineu ha nevat molt més del normal.

Després de les primeres nevades dels mesos de novembre i desembre es va instal·lar un potent anticicló que ens va acompanyar des de Nadal fins a mitjans de gener. La inversió tèrmica i la falta de precipitacions va regelar la neu que hi havia, cosa que va provocar uns quants accidents de muntanya aquelles setmanes.

Però durant la tercera setmana de l'any va arribar un canvi sobtat. El temporal Gloria va deixar la nevada més abundant de la temporada al sector més oriental del Pirineu, al vessant sud del Pirineu i al Prepirineu. Al llarg de l'episodi, que va començar amb nevades en cotes baixes, es van arribar a acumular fins a 149 cm a Ulldeter, 103 cm a Cadí nord-Prat d'Aguiló, 94 cm a Malniu i 90 cm a Núria.

651x366 Gruix de neu mitjà diari a l'estació meteorològica d'Ulldeter / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA Gruix de neu mitjà diari a l'estació meteorològica d'Ulldeter / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Durant els mesos següents es van produir algunes nevades. Malgrat tot, la temperatura va anar a l'alça i les pluges d'abril i maig van accelerar el desglaç al conjunt de la serralada. De fet, segons el portal Meteomuntanya, aquesta primavera s'ha produït una de les fusions més ràpides de les últimes dècades al vessant nord del Pirineu.

La fresca i els ruixats de les últimes setmanes han anat fent créixer el gruix de neu als cims més alts del Pirineu, per sobre dels 3.000 metres. Tant és així que a dalt de tot de l'Aneto hi havia més neu fa alguns dies que no pas durant el mes de febrer, al bell mig de l'hivern.

Pour comparaison en février 2020 📷Matthieu Barokas et hier pic.twitter.com/RQbt0QuWBe — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) June 15, 2020

Ara bé, la pujada de la temperatura i el temps més tranquil faran que el desglaç s'acceleri els pròxims dies. L'estiu ha arribat i té ganes de fer-se notar. La temporada de neu enfila la recta final.