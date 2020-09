Una temporada d'huracans sense precedents

Fa un parell de mesos ja ens feiem ressò que la temporada d'huracans a l'oceà Atlàntic estava trencant tots els registres de precocitat al calendari i que mai abans s'havien batejat tantes tempestes i ciclons tropicals a aquelles altures de l'estiu.

De fet, les temperatures anormalment càlides de l'oceà Atlàntic a finals de primavera i les condicions favorables de determinats fenòmens climàtics globals com l'oscil·lació del sud (El Niño) i de l'Atlàntic Nord (NAO) feien preveure una temporada d'huracans especialment moguda i, ja el mes d'abril, uns quants centres de recerca i universitats nord-americans havien pronosticat que enguany es formarien entre 16 i 22 ciclons tropicals amb nom, quan la mitjana per temporada a l'Atlàntic és de 13.

651x366 Imatge d'avui mateix de la tempesta tropical Sally i de l'huracà Paulette. / NOAA

L'anomalia tèrmica positiva s'ha mantingut durant tot l'estiu i precisament és ara, entre finals d'agost i principis d'octubre, quan la superfície oceànica està més calenta, que trobem el període de màxima activitat ciclònica. De fet, estadísticament el dia de més activitat a la conca atlàntica és el 10 de setembre.

651x366 A dia d'avui hi ha quatre sistemes actius a l'Atlàntic Nord. / NOAA

I la temporada d'huracans d'enguany no falta a la cita. Ara mateix tenim quatre nuclis actius a l'Atlàntic. Per una banda, la tempesta tropical Sally, situada al mar Carib i que dimarts tocarà terra entre Louisiana i Mississipí ja convertida en huracà; per una altra banda, tenim l'huracà Paulette, que demà creuarà l'arxipèlag de les Bermudes amb vents sostinguts de més de 120 km/h; i ja molt més allunyats de terra ferma hi ha la depressió tropical René i la número 20, que demà assolirà la categoria de tempesta tropical i immediatament serà batejada com a Teddy.

651x366 Quan assoleixi la categoria de tempesta tropical, la depressió número 20 quedarà batejada amb el nom de Teddy. / NOAA

La temporada d'huracans a l'oceà Atlàntic s'acaba oficialment l'1 de novembre. Teddy serà el dinovè sistema tropical d'aquest estiu –trencant tots els rècords de precocitat– i probablement s'acabaran utilitzant els vint-i-un noms de la llista abans de tancar el mes de setembre.

Això només ha passat una vegada abans. Va ser l'any 2005, quan la NOAA va haver de recórrer a l'alfabet grec per anomenar les sis tempestes i huracans del final de la temporada. Enguany segurament passarà el mateix i, fins i tot, potser s'acabaran superant els 27 sistemes batejats aquell any.