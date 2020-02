El temporal 'Gloria' fa arribar un fraret a Menorca

El temporal de vent i mar de fa dues setmanes va provocar l'aparició d'un fraret al port de Maó. Es tracta d'un ocell molt poc comú a la costa mediterrània i més aviat típic de l'Atlàntic Nord i de l'Àrtic, on acostuma a reproduir-se. L'animal es va trobar amb símptomes de desnutrició i amb un pes molt baix.

El fraret està a càrrec dels tècnics del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, on s'està recuperant. Quan recobri la salut se l'alliberarà al Mediterrani com més lluny millor de la costa. Segons fonts del centre, és el primer ocell d'aquest tipus que ha passat per les seves mans en més de 15 anys.

No és gens habitual veure un fraret en punts costaners del Mediterrani, però se sap que normalment a l'hivern hi ha alguns individus d'aquesta espècie que travessen l'estret de Gibraltar i entren al Mediterrani: ho fan per mar i sense tocar la costa. Aquests ocells passen l'hivern a alta mar i no només a l'Atlàntic, sinó que també se'n poden trobar al Mediterrani occidental. Segons el tècnic de l'Institut Català d'Ornitologia, Xavier Riera, durant les expedicions que es fan sovint fins a alta mar per poder veure ocells pelàgics és habitual poder-ne veure algun, tot i que és difícil saber quina quantitat de frarets arriba al Mediterrani durant l'hivern.

A mitjans dels noranta es va anellar un fraret que va arribar al delta de l'Ebre, però a Catalunya en els últims vint anys només hi ha constància d'haver trobat dos individus morts d'aquesta espècie que havien sigut anellats a Escòcia i a Gal·les. Tot i que se sap que a l'hivern hi ha frarets al Mediterrani, és molt rar que arribin a la costa com ha passat aquests últims dies. Els frarets són una espècie considerada vulnerable, són a la llista vermella d’espècies amenaçades de la Unió Mundial per a la Conservació de la Natura.