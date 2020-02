Un temporal anomenat 'Ciara' afectarà les illes Britàniques aquest cap de setmana

Una borrasca molt potent afectarà l'oest d'Europa aquest cap de setmana. El servei meteorològic del Regne Unit, Met Office, ha començat a alertar ja de possibles problemes a causa d'un temporal que sobretot provocarà ratxes molt fortes de vent. Entre dissabte al vespre i diumenge s'esperen ventades de més de 100 km/h en molts indrets, i la Met Office alerta de possibles cops de vent de fins a 80 mph, que són gairebé 130 km/h. El temporal també afectarà diumenge altres països com Holanda, Dinamarca o Alemanya, especialment a les zones d'aquests països més pròximes al mar del Nord.

La borrasca s'ha anomenat 'Ciara' segons el sistema de noms establert per un grup de països de l'oest d'Europa, i que no és el mateix que s'utilitza a Espanya. És la tercera pertorbació que rep nom aquesta temporada segons aquest sistema, sempre amb la combinació de noms femenins i masculins, l'anterior es va anomenar 'Brendan' i el pròxim 'Dennis'.

Els meteoròlegs britànics alerten de possibles afectacions en el transport, talls de llum, possibles danys en teulades i també d'inundacions a la costa a causa del duríssim temporal marítim i la forta baixada de la pressió atmosfèrica. La borrasca travessarà tot l'Atlàntic, ja que el seu origen se situa a la costa est dels Estats Units.

Aquest temporal de vents de l'oest s'explica per un enduriment de la circulació habitual de l'oest que regeix el temps de latituds mitjanes. Aquests dies l'anomenat corrent en jet, un passadís de vents en altura que separa l'aire fred dels pols de l'aire més temperat de latituds baixes, podria arribar a bufar amb ratxes de més de 320 km/h. Sovint aquest corrent de vents en altura és utilitzat pels avions per estalviar combustible en el seu trajecte d'Amèrica cap a Europa, un corrent en jet potent redueix el temps de vol d'oest a est.

També està relacionat amb aquesta situació l'anomenada oscil·lació de l'Àrtic, un indicador que mesura com està de tancat a l'Àrtic l'aire molt fred dels pols. Quan l'oscil·lació de l'Àrtic és molt positiva hi ha escasses possibilitats de moviments d'aire de latituds altes cap al nostre àmbit, i viceversa. Els pròxims dies l'oscil·lació de l'Àrtic podria registrar valors gairebé rècord fins i tot fora d'escala segons els gràfics que publica habitualment l'agència NOAA. Això augura un tram central del febrer sense fredorades al Mediterrani, però, com es pot veure, les oscil·lacions i els canvis en aquest indicador seran forts durant les pròximes setmanes, i encara és aviat per descartar fredorades durant el tram final de l'hivern a casa nostra.