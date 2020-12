L'arribada d'un front poc actiu portarà alguns plugims a partir d'aquest vespre

Aquest matí els bancs de boira i de núvols baixos seran extensos i afectaran moltes comarques de l'interior. Amb el pas de les hores s'aniran trencant, però el cel es mantindrà mig ennuvolat a bona part del territori, amb més estones de sol al nord-est.

La temperatura màxima no variarà gaire respecte a la d'ahir. Se situarà entre 8 i 13 ºC al Pirineu, al Prepirineu i a Ponent i entre 11 i 16 ºC a la resta del país.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Al llarg de la tarda s'acostarà un front per l'oest que portarà més núvols i algunes precipitacions. Les pluges, que seran febles, afectaran principalment les comarques de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i de l'Alt Pirineu i l'Aran, amb una cota de neu que voltarà els 1.700 o 1.800 metres. Durant la nit i la matinada arribaran, de manera dispersa, a altres punts del territori.

Demà a primera hora encara podria caure algun plugim aïllat a les comarques de Girona, però a mesura que avanci el matí s'aniran obrint clarianes de ponent a llevant. S'espera un migdia amb força sol a les comarques de l'oest, mentre que es mantindran els intervals de núvols a la Catalunya Central, al nord de Ponent i a la costa i el prelitoral central. Fins i tot, al Pirineu i Prepirineu oriental encara hi podria haver algun ruixat curt i aïllat a la tarda.

L'ambient serà una mica més fresc. Tant la temperatura mínima com la màxima baixarà entre 1 i 2 graus, de manera que a migdia costarà trobar valors per sobre dels 15 ºC.

A partir de dilluns s'imposarà l'anticicló, tot i que arribarà amb data de caducitat. Farà sol gairebé a tot arreu, reapareixerà la boira a Ponent i la temperatura anirà a l'alça allà on el cel es mantingui serè. Entre dimarts i dimecres la temperatura tocarà sostre, i tant al litoral com al prelitoral hi haurà valors que podrien acostar-se als 18 o 20 ºC.

651x366 Pressió atmosfèrica en superfície i temperatura a 500 hPa (uns 5.500 m) previstes per dimarts al migdia / Model GFS - ARAméteo Pressió atmosfèrica en superfície i temperatura a 500 hPa (uns 5.500 m) previstes per dimarts al migdia / Model GFS - ARAméteo

Tot i això, s'albira un canvi de cara a dijous amb l'entrada del vent de component nord i l'arribada d'una massa d'aire fred. Això ens portaria a parlar d'un dia de Nadal amb ambient plenament hivernal al conjunt del Principat.