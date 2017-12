El fort vent i un temps canviant espera als manifestants a Brussel·les

A bona part de l'Europa occidental el temps d'aquesta setmana estarà marcat per una borrasca molt potent que s'ubicarà a Escandinàvia, i que farà que un dels elements destacables del temps al centre d'Europa sigui el fort vent, també a Bèlgica. Durant tota la setmana s'anirà deixant sentir moderat a Brussel·les, però tot fa pensar que serà entre dimecres, i sobretot dijous, quan bufarà més fort. Alguns models fan pensar en cops de vent que dijous arribaran puntualment arribaran als 70 o 80 km/h, de manera que qui tingui prevista anar a la manifestació de Brussel·les farà bé en incorporar peces de roba que aïllin del vent a la maleta.

Durant bona part de la setmana la temperatura no serà especialment baixa, és cert que al migdia no es passarà dels 10 graus en cap moment, però tampoc s'esperen temperatures sota zero fins al cap de setmana. De fet, la tarda de dijous coincidirà amb la temperatura més alta de la setmana, prevista al voltant dels 10 graus. Divendres entrarà aire molt més fred.

540x306 Previsió per a Brussel·les de cara a dijous i la setmana Previsió per a Brussel·les de cara a dijous i la setmana

Fins dimecres no hi ha previstes pluges a Brussel·les, però per dijous sí que se n'esperen d'intermitents, especialment a la tarda. En l'inici del cap de setmana les precipitacions continuaran apareixent, llavors segurament en forma de neu. La nevada més abundant podria arribar la nit de divendres a dissabte. Podeu consultar i seguir les actualitzacions de la previsió en aquest enllaç, on hi trobareu també els cops de vent previstos i la temperatura de sensació.