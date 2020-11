Quin temps farà al novembre?

Les prediccions a curt termini indiquen un inici de novembre plujós marcat per precipitacions entre els dies 3 i 6. L'entrada d'una borrasca atlàntica amb aire fred en altura i vents humits en superfície procedents de la Mediterrània afavorirà que la pluja pugui acabar regant gran part de territori català, tot i que molts models indiquen pluges més abundants cap al País Valencià.

D'altra banda, les prediccions a mitjà i llarg termini indiquen justament el contrari. És a dir, una vegada passat aquest episodi humit d'inici de mes, les prediccions estacionals indiquen un mes de novembre marcat per un temps més sec del que és habitual i bastant normal pel que fa a temperatura. Tant els models europeus com els americans ( NOAA ) coincideixen i indiquen anomalies negatives respecte de la mitjana climàtica pel que fa a precipitacions, és a dir, que hi haurà menys pluja del que acostuma a caure al novembre.

Anomalia de la precipitació prevista per a aquest mes de novembre / ECMWF



Les prediccions basades en l' ECMWF ( European Centre for Medium - Range Weather Forecast ) indiquen també un mes molt sec en punts de la costa o al Pirineu. La coincidència en els models es fa palesa, sobretot, en la temperatura, amb valors esperats força normals respecte de la mitjana. Per tant, segons els models aquest mes hauria de ser molt normal i sense grans fredorades. En tot cas, pel que fa a termòmetres més baixos del normal, la sortida d'aquest model europeu indica una segona setmana del mes lleugerament més freda.

Anomalia de temperatura prevista per al mes de novembre / ECMWF



El model americà allarga aquestes anomalies negatives també durant els mesos de desembre i gener. És a dir, que la primera part de l'hivern ha d'estar caracteritzada per un temps més sec del normal. El model europeu també indica un inici d'hivern lleugerament sec i càlid, sobretot a l'interior i al Pirineu més occidental. En tot cas, el que podem interpretar de tot plegat és la coincidència dels models.

Anomalia de la pluja prevista per al novembre / NOAA



Així i tot, hem de recordar la variabilitat del nostre clima mediterrani i de la possibilitat de l'alternança de períodes secs i anticiclònics amb l'entrada de noves pertorbacions atlàntiques o llevantades.