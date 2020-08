Petit terratrèmol a cavall d'Osona i la Selva

Aquesta passada mitjanit, mentre els xàfecs i les tempestes escombraven bona part del país, molts veïns de la Selva i d'Osona van percebre un petit moviment sísmic de 2,8 graus a l'escala de Richter, amb epicentre al terme municipal d'Arbúcies. El tremolor, que es va produir exactament quan passaven 6 minuts de dos quarts de dotze del vespre, no va causar cap tipus de dany.

651x366 Localització de l'epicentre del terratrèmol d'aquesta nit / ICGC Localització de l'epicentre del terratrèmol d'aquesta nit / ICGC

En aquesta zona, a cavall del Montseny i les Guilleries, hi són relativament freqüents els terratrèmols de baixa intensitat i, de fet, en els últims 8 mesos n'han notat tres, el 8 de maig –de magnitud 3,6–, el 10 de març i el 19 de febrer.

Al conjunt de Catalunya, en les últimes dècades pocs terratrèmols han tingut una intensitat superior. El més recent, el del 3 d'abril del 2019, de magnitud 4,2, amb epicentre prop de la Seu d'Urgell però que es va arribar a percebre en un radi d'aproximadament 150 km. Tampoc va causar danys i va ser seguit de nombroses rèpliques de magnitud inferior.

I per trobar fenòmens similars, hauriem de recular fins a principis d'octubre del 2013. El dia 1 i el dia 3 es van enregistrar sismes de 4,2 i 4,3 graus respectivament amb epicentre uns 15 km mar endins davant la costa de Vinaròs. En aquest cas els terratrèmols, àmpliament percebuts per la població del sud de Catalunya i de Castelló, estaven lligats a la injecció de gas al magatzem Castor i van provocar el tancament immediat de la planta. De fet, anys més tard, un informe d'experts del MIT va concloure que si el magatzem de gas hagués continuat amb la seva activitat podria haver provocat un sisme de magnitud 6,8 i causat destrosses fins a 150 km de distància de la plataforma.

651x366 El magatzem de gas Castor, situat davant la costa de Vinaròs / ACN El magatzem de gas Castor, situat davant la costa de Vinaròs / ACN

Per fer-nos-en una idea, la xarxa sísmica de Catalunya de l'ICGC, que enregistra tots els tremolors que detecten els sensors del nostre país, ha arribat a percebre les ones sísmiques de terratrèmols d'intensitat similar o fins i tot inferior que els últims dies han afectat indrets ben allunyats del planeta, com ara el del 25 d'agost a Papua Nova Guinea, de magnitud 6,1, o el del dia 24 a Costa Rica, de 6 graus a l'escala de Richter.