El 'time lapse' que desvela com funciona un heliògraf

Un dels aparells més curiosos que hi ha en un observatori meteorològic és l'heliògraf. La seva funció és mesurar quantes hores de sol hi ha hagut al llarg del dia, i ho fa de forma totalment analògica i sense necessitat de corrent elèctric. L'heliògraf està compost per una bola de vidre, darrere la qual hi ha una banda metàl·lica que cal ajustar i orientar correctament segons la latitud.

La bola de vidre fa que, en travessar-la, la llum del sol augmenti enormement el seu poder calorífic, fins al punt que té la capacitat de cremar una banda de cartró. Cada dia es posa una banda de cartró diferent en la banda metàl·lica de l'heliògraf, i segons el tros de cartró que queda cremat es pot saber les hores de sol que hi ha hagut.

L'heliògraf és un instrument que treballa amb lentitud, i no és fàcil percebre'n el funcionament. L'observador del Fabra, Alfons Puertas, ha gravat aquesta setmana un 'time lapse' que permet entendre a la perfecció el funcionament de l'heliògraf. Són tres hores de sol condensades en només 20 segons.

En aquesta altra imatge, de febrer del 2016, es veuen dues bandes d'heliògraf de dies diferents. La superior pertany a un dia amb l'atmosfera neta i l'altra a un dia amb molta pols en suspensió que va disminuir el poder calorífic del sol.

540x306 La banda de l'heliògraf de diumenge i la de dilluns, la diferència és evident. / ALFONS PUERTAS La banda de l'heliògraf de diumenge i la de dilluns, la diferència és evident. / ALFONS PUERTAS

Actualment hi ha un altre aparell, el piranòmetre, que fa una funció similar a partir d'un sensor de llum. El piranòmetre permet quantificar a més a més la intensitat de la llum que arriba del sol.