Quin és el temps típic de la revetlla de Sant Joan?

D’aquí una setmana serà la revetlla de Sant Joan. Una nit de fogueres, sopars a l’aire lliure, concerts i festa. Sempre que hi ha una celebració semblant, tothom vol saber el temps que farà: ¿es mantindrà el cel serè? ¿Farà calor? ¿Ens mullarem?

A vuit dies vista els models meteorològics no són gaire fiables per saber del cert la situació meteorològica que hi haurà el dia 23 de juny. Tot i això, només cal mirar enrere per saber com han sigut les últimes 20 revetlles i, així, poder tenir una idea de com s’ha comportat el temps. Això és el que hem fet analitzant les dades d’11 estacions meteorològiques del dades del Servei Meteorològic de Catalunya i de l’Aemet de la zona del Pirineu i el Prepirineu, la Depressió Central, el litoral i el prelitoral, i les Terres de l’Ebre.

Pirineu i Prepirineu

Al Pirineu i al Prepirineu és on les revetlles de Sant Joan són més fresques de nit i més suaus de dia. La mitjana de la mínima és entre 11 i 15 ºC, i la de la màxima, entre 25 i 30 ºC. Ara bé, també hi ha hagut casos en els quals el termòmetre s’ha enfilat de valent. Per exemple, l’any 2002 es va arribar als 36 ºC a Olot, als 34 ºC a la Seu d’Urgell i als 33 ºC a Vielha.

Per contra, l’any 2010 a Vielha la temperatura va arribar a baixar fins als 6 ºC, i a la Seu d’Urgell, fins als 9 ºC. En aquella ocasió, de ben segur que s’estava la mar de bé a tocar de les fogueres.

És la zona de Catalunya on més revetlles han estat passades per aigua. En 5 dels últims 20 anys ha arribat a ploure en un 23 de juny. La jornada més plujosa va ser la de l’any 2013, quan es van acumular quantitats de més de 15 mm en molts punts de la serralada.

Depressió Central

Juntament amb les Terres de l’Ebre, a la Depressió Central les revetlles de Sant Joan solen estar marcades per la calor. La mitjana de la temperatura màxima és entre 29 i 33 ºC. Malgrat que l’any 2003 l’estiu va començar molt fort, la revetlla més càlida va ser la de l’any passat. En aquella ocasió es va arribar als 38 ºC a la ciutat de Lleida.

Les matinades, en canvi, són relativament fresques. La mitjana de la temperatura mínima és de 14 a 18 ºC, si bé hi ha hagut ocasions on ha calgut abrigar-se més del que toca per l’època. L’any 2013 es va baixar per sota dels 10 ºC, per exemple, a Pinós.

La pluja també ha fet la guitza en algunes ocasions. De les estacions meteorològiques que hem analitzat, ha arribat a ploure en 4 de les últimes 20 revetlles. La més plujosa va ser l’any 2014, quan es van acumular quantitats de més de 10 mm en diversos sectors.

Litoral i prelitoral

En aquest moment de l’any, la calor al litoral i al prelitoral sol ser moderada. De fet és, juntament amb el Pirineu i el Prepirineu, on sol fer menys calor durant les hores centrals del dia. Així, la mitjana de la temperatura màxima pel dia 23 de juny dels últims 20 anys és de 27 a 30 ºC. Això no treu que, com va passar l’any 2003, hi pugui haver jornades molt càlides. Aquell cop es va arribar als 36 ºC a l’aeroport de Girona i als 33 ºC a l’Observatori Fabra de Barcelona.

Les nit solen ser suaus, i ja comença a sovintejar el que s’anomena 'nit tropical'; és a dir, aquelles matinades en les quals la temperatura no baixa dels 20 ºC. La mitjana de la temperatura mínima és de 15 a 19 ºC, en general.

El sector del litoral i del prelitoral és on la precipitació és més cara de veure el dia 23 de juny. Només ha arribat a ploure en algun punt de la zona en 3 de les últimes revetlles, i sempre quantitats minses. La més plujosa va ser la de 2012, quan a l’aeroport de Girona es van acumular un total de 3 mm.

Terres de l’Ebre

La mitjana de la temperatura màxima del 23 de juny a les Terres de l’Ebre és de 31 a 34 ºC. Així doncs, és la zona del país on la calor és més marcada en aquest dia de l’any. La revetlla del 2005 va ser la més càlida, i va superar fins i tot la de 2003. Es va arribar als 41 ºC a Vinebre i als 38 ºC a Tortosa. De nit, també és el sector de Catalunya on l’ambient és més agradable. La mitjana de la temperatura mínima és de 18 a 20 ºC, i ni en els casos més freds la temperatura arriba a baixar per sota dels 14 ºC.

La pluja és una mica més habitual que no pas al litoral i al prelitoral. En 4 de les últimes 20 revetlles ha arribat a ploure, sovint amb acumulacions poc importants. La de l’any 2014 va estar marcada pels xàfecs i les tempestes. Es van acumular 12 mm a Vinebre i 14 mm a Tortosa, però a la Terra Alta hi va haver registres de més de 30 mm.

La revetlla 2018

Malgrat que, com dèiem, els models meteorològics a vuit dies vista no són gaire fiables, és molt temptador mirar-los. A hores d'ara dibuixen un escenari marcat per la calor, amb una temperatura una mica més alta del que toca a aquesta època de l'any, i amb la possibilitat de ruixats de tarda al Pirineu. Caldrà seguir l’evolució de la predicció al llarg de les pròximes jornades.