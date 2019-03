El tornado que diumenge va afectar l'est d'Alabama va ser d'intensitat EF4 (270 km/h)

Des que va començar l'any, ja s'han reportat 115 tornados als Estats Units. Si fa no fa, és el normal per als primers dos mesos de l'any. Ara bé, el que és més destacable és que 69 d'aquests van tenir lloc durant el dia 3 de març.

651x366 En vermell, el nombre de tornados reportats aquest any, i en gris, la mitjana entre els anys 2005 i 2015. / National Weather Service En vermell, el nombre de tornados reportats aquest any, i en gris, la mitjana entre els anys 2005 i 2015. / National Weather Service

A principis de setmana vam parlar d'aquest episodi de tornados que havia deixat un total de 23 víctimes mortals i fins a 97 ferits de diversa consideració. El tornado més important, que va afectar l'est d'Alabama va ser taxat en un primer moment com a un EF3 (vent de 219 a 266 km/h), segons l' escala de Fujita millorada. Tot i això, l'anàlisi posterior dels danys i de les imatges radar va fer que els experts elevessin la intensitat màxima estimada d'aquest fibló a EF4 (vent de 267 a 322 km/h). El Servei Nacional de Meteorologia (NWS) calcula que el vent va arribar als 270 a 275 km/h, en aquest cas.

El violent tornado va recórrer 110 quilòmetres i la seva amplada va arribar a ser de gairebé 1 quilòmetre i mig. No cal dir que veient les seves dimensions i la intensitat amb què va arribar a bufar el vent és d'esperar imatges colpidores de com va quedar la zona. De fet, la traça de danys del tornado no només era visible des de terra, també ho era des de l'aire.

Als Estats Units, de tornados n'hi pot haver en qualsevol moment de l'any. Tot i això, la temporada més activa a les grans planures del centre i del país és entre els mesos d'abril i juny. Es nota que s'acosta, ja que sense anar més lluny, la predicció del NWS mostra que al llarg de les properes hores la probabilitat que hi hagi tornados és fins i tot superior al 10% a punts dels estats d'Arkansas, Mississippi i Tennessee.

651x366 Predicció de la probabilitat de tornados pels Estats Units entre aquesta tarda i demà a la tarda / National Weather Service Predicció de la probabilitat de tornados pels Estats Units entre aquesta tarda i demà a la tarda / National Weather Service

De fet, ja s'han emès algunes alertes de tornados, com la que afecta la zona compresa entre les ciutats d'Atlanta (Texas) i Fouke (Arizona).