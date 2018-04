Un petit tornado arrenca diversos arbres a Vila-seca

Aquest matí s'ha format una potent i inesperada tempesta al Camp de Tarragona. L'aiguat ha provocat fins i tot un petit tornado, que s'ha pogut veure a Vila-seca. Segons fonts de l'ajuntament d'aquest municipi, només hi ha constància de tres arbres arrencats, tots a la zona del Parc de la Torre d'en Dolça, concretament dues oliveres i un eucaliptus.

Fa dues hores s'ha observat un petit tornado a prop de Vila-seca, associat a la tempesta que ha afectat el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà (via @tv3cat; autor del vídeo Alberto Paños). #meteocat pic.twitter.com/8cvUlWFHAz — Meteocat (@meteocat) April 13, 2018

Segons dades del meteoròleg i expert en fenòmens d'aquest tipus Oriol Rodríguez, aquest és el cinquè tornado que es produeix aquest any a Catalunya, una dada important, si es té en compte que entre el 2000 i el 2017 se n'han observat de mitjana entre 4 i 5 en tot un any. És a dir, en menys de 4 mesos aquest 2018 ja hi hagut tants tornados com els que sol haver-hi al cap de l'any.

El tornado s'ha produït enmig d'un potent aiguat que ha deixat precipitacions molt destacables al Camp de Tarragona. A l'Espluga de Francolí s'hi han acumulat fins a 64 l/m2, 45 dels quals en només una hora i mitja. Destaquen també els 51 de l'Albiol, els 43 d'Almoster, els 32 de la Selva del Camp, els 29 de Reus i els 15 d'Alforja. A Ponent també hi ha plogut amb ganes aquest matí, destaquen els 22 l/m2 de Vallfogona de Balaguer, els 16 de Mollerussa i els 10 de Lleida.