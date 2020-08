Un tornado força espectacular ha afectat una ciutat del nord de Sicília

A principis de setmana es va formar una pertorbació al nord d'Itàlia i va anar recorrent la península de nord a sud, fins a quedar encallada a la Mediterrània oriental. Al llarg del seu trajecte va generar fortes tempestes i, fins i tot, alguns fenòmens de temps violent.

A Cefalù, una ciutat de poc més de 14.000 habitants situada al nord de Sicília, es va viure un dels fenòmens més espectaculars. Dimecres a dos quarts de vuit del vespre es va formar una mànega marina davant de les platges de la ciutat. Ràpidament, el fort remolí d'aire es va anar acostant cap a la població fins a tocar terra.

Habitualment, les trombes marines perden força i es dissipen ràpidament un cop es mouen terra endins. Aquesta, en canvi, va guanyar intensitat i va recórrer força metres. Tot i això, els estralls que va provocar van ser poc importants: va trencar branques grosses d'arbres i va arrancar teules d'algunes teulades.

Malgrat les incidències més aviat lleus que va causar el fenomen, va ser molt vistós per la gran quantitat de polseguera que va aixecar. És per aquest motiu, i perquè era una hora en la qual hi havia molta gent al carrer, que diversos testimonis van poder fotografiar i gravar el tornado.

Els tornados a Europa

Aquest fibló no ha sigut l'únic que hi ha hagut aquesta setmana, ni a Itàlia, ni al conjunt d'Europa. Segons la base de dades del Laboratori Europeu de Tempestes Violentes (ESSL), en set dies se n'han observat 54. La majoria han sigut mànegues marines, però també se n'han produït en terra, com per exemple a Massa Lombarda (nord d'Itàlia) o a Caëstre (nord de França).

Mapa dels tornados registrats a Europa entre l'1 i el 8 d'agost de 2020 / ESWD

Malgrat que pugui sobtar, a Europa cada any hi ha al voltant de 240 tornados, i durant els mesos d'estiu és quan solen ser més habituals en bona part del continent. Sense anar més lluny, el 10 d'agost de l'any passat un tornado de poca intensitat va travessar el port d'Amsterdam, el mateix dia que un amb vents de més de 180 km/h va afectar diverses poblacions de Luxemburg.