El tornado de l'Empordà va fer volar un remolc per sobre d'una masia

Quan hi ha un huracà o un tifó estem acostumats a seguir-ne l'evolució gairebé al minut, i els avisos d'evacuació es donen a vegades fins i tot amb dos o tres dies d'antelació. Els huracans són grans borrasques, que es poden catalogar abans que afectin una regió concreta. Per contra, els tornados i els esclafits són fenòmens molt més locals i sobtats, però en general molt més violents. Un tornado no es pot preveure; en tot cas, es poden preveure condicions favorables perquè se'n produeixin en una regió concreta i en un dia concret.

D'aquesta manera l'única possibilitat de saber la categoria d'un tornado és fent un estudi a posteriori dels danys, o, si hi ha sort, visualitzant-te fotografies o imatges. Des de diumenge els experts més importants en tornados del país es mouen entre l'Empordà i el Bages, resseguint la devastació provocada pels dos fenòmens violents de diumenge. Encara no estan del tot segurs de si es va tractar d'esclafits o tornados, però la segona opció va guanyant pes com la més probable.

Un d'aquests experts és Oriol Rodríguez, meteoròleg, especialista en tornados i de vegades encarregat de les previsions d'aquest diari. Segons les primeres dades que han pogut obtenir ell i el seus col·legues, el tornado de l'Empordà va ser més fort que el de Cardona: el més probable és que el de l'Empordà acabi sent catalogat com a EF2 i el de Cardona com a EF1 en l'escala millorada de Fujita que va d'EF0 a EF5. Un tornado EF2 provoca ratxes de vent d'entre 180 i 220 km/h.

540x306 Destrosses del tornado a l'Empordà / ORIOL RODRÍGUEZ Destrosses del tornado a l'Empordà / ORIOL RODRÍGUEZ

D'entre les destrosses i desperfectes que s'han trobat a l'Empordà, el que ha cridat més l'atenció dels experts és un remolc que va saltar per sobre d'una masia i va acabar sent desplaçat 80 metres. Aquesta circumstància fa dubtar sobre la categoria del tornado, ja que un desplaçament d'aquestes característiques correspondria més a un tornado EF3 que a un EF2. En un tornado EF3 s'hi produeixen cops de vent d'entre 220 i 265 km/h.

El tornado de l'Empordà va recórrer entre 15 i 20 quilòmetres, des de Navata fins a passar a prop del pantà de Darnius. Es tracta d'un tornado de gran recorregut per ser a Catalunya. Des que l'Oriol Rodríguez en té dades (any 2000) aquest seria el sisè tornado EF2 que es produeix a casa nostra, però el primer fora dels mesos d'estiu i de tardor. Per trobar un tornado al mes de gener cal anar fins al 1997, any en què se'n va produir un a Lloret de Mar.

Una altra de les diferències entre les destrosses de Cardona i de l'Empordà és el tipus d'arbres: a la zona del tornado de l'Empordà hi predominen les alzines, uns arbres més arrelats que han aguantat drets tot i quedar pelats i sense branques. En canvi el tornado de Cardona es va trobar majoritàriament amb pins, que va arrencar de soca-rel.