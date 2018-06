Un tornado virtual destrossa un plató de televisió

Avui dia en un plató de televisió es pot fer de tot. Fins i tot que caigui un cotxe al bell mig de l'estudi que havia estat enlairat per un tornado. La tecnologia i l'habilitat dels grafistes de The Weather Channel, una cadena de televisió de meteorologia dels Estats Units, va presentar fa pocs dies un vídeo espectacular on es parlava de tornados. Concretament explica què és l'escala de Fujita millorada i dona uns quants consells bàsics d'autoprotecció.

L'escala de Fujita millorada (EF)

El vídeo bàsicament explica que l'escala de Fujita millorada (o escala EF) serveix per determinar la intensitat d'un tornado. Com que és molt improbable que un cap de fibló passi just per sobre d'un anemòmetre (l'aparell que serveix per mesurar la velocitat del vent), i en cas de fer-ho és fàcil que l'instrument es trenqui, una manera de calcular la velocitat del vent és a partir de les destrosses.

L'escala EF precisament relaciona els danys amb la intensitat del vent. Té un total de sis graus: va de l'EF0 a l'EF5. El grau més baix correspon a una ràfega de vent mitjana de 3 segons de fins a 137 km/h. Els danys que ocasiona un tornado d'aquesta intensitat són lleus: pot arrencar teules, trencar branques i fins i tot pot arribar a tombar algun arbre.

Un EF1 (de 138 a 178 km/h) pot causar danys importants en teulades, tomba arbres i n'arriba a escapçar. Un tornado EF2 (de 179 a 217 km/h) pot bolcar cotxes, arrabassar arbres, escapçar-ne en àmplies zones de bosc i tombar alguna paret exterior d'edificacions. Seria el cas, per exemple, del tornado de Cardona i Navès del 7 de gener passat. Un EF3 (de 218 a 265 km/h) pot arrasar boscos, deixa les parets exteriors dels edificis greument afectades i aixeca els vehicles de terra i els llança a una certa distància.

A Catalunya no es té constància de cap tornado d'una intensitat superior. En canvi, a escala d'Europa o als Estats Units sí que n'hi ha, amb una certa freqüència, de més violents. Es tracta dels d'intensitat EF4 (de 266 km/h a 322 km/h) i EF5 (més de 322 km/h). En l’últim cas, la destrucció és total.

540x306 Fotografia aèria d'unes cases completament destrossades pel tornado de categoria EF4 que l'any 2011 va afectar Tuscaloosa (Estats Units d'Amèrica) / National Weather Service Fotografia aèria d'unes cases completament destrossades pel tornado de categoria EF4 que l'any 2011 va afectar Tuscaloosa (Estats Units d'Amèrica) / National Weather Service

El lloc més segur de casa

Finalment, el presentador també explica quina és la zona de casa més segura en cas que s'acosti un tornado. Sempre cal anar a l'habitació més allunyada de les parets exteriors i les finestres. Normalment, sol ser el lavabo. El més recomanable és col·locar-se dins de la banyera i tapar-se amb un cobrellit o amb diverses mantes.

La raó de tot plegat és que hauria de ser un tornado extremament virulent per arribar a destrossar la casa sencera, incloent-hi les habitacions centrals. A banda d'això, posant-se lluny de parets i finestres s'evita que tot allò que arrossega el tornado, des de teules fins a cotxes, pugui impactar contra nostre. Penseu que la majoria de ferits i de víctimes mortals en aquestes situacions són a causa de l'impacte de projectils.