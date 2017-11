La tramuntana a l'Empordà, i el mestral a l'Ebre

A l'estació meteorològica de Portbou, del Servei Meteorològic de Catalunya, des de diumenge passat s'han superat cada dia els 90 km/h de ratxa màxima de vent. De fet, el dia 6 es va registrar un cop de 172 km/h.

Dos-cents cinquanta quilòmetres més als sud-oest, hi ha un altre dels pobles més ventats del país, l'Hospitalet de l'Infant. L'estació meteorològica que hi ha al centre del poble, consultable a Meteoclimatic, avui ha registrat un cop màxim de 116 km/h, i dels últims vuit dies n'hi ha hagut cinc en què s'han superat els 90 km/h.

I la pregunta és: per què a l'Empordà, al sud del Camp de Tarragona i a la vall de l'Ebre hi bufa el vent tan fort mentre a altres zones del país amb prou feines es mouen les fulles dels arbres? La resposta la trobem en l'orografia. La situació de les serralades i les valls dels rius és la responsable d'acanalar i accelerar el vent.

D'una banda, quan entra vent de component nord, abans d'arribar al Mediterrani es troba els Alps i els Pirineus. Les dues grans serralades impedeixen que la massa d'aire pugui avançar. L'única sortida la té per l'extrem nord de la Costa Brava i pel litoral del sud de França. És aquí on el vent es veu accelerat. Passa un fet semblant amb el vent del nord-oest, que es canalitza per la vall de l'Ebre quan arriba pel Cantàbric.

D'altra banda, en canvi, el nord de la Catalunya Central i tot el litoral i prelitoral central queden protegits de la tramuntana i el mestral pel Pirineu. De fet, a comarques com Osona i el Bages és molt poc habitual que el vent hi bufi amb força. Només en comptades ocasions, quan el vent de nord bufa amb prou força per remuntar el Pirineu i baixar pel vessant sud, arriba la ventada a aquestes zones. Demà serà una d'aquestes situacions poc habituals. Caldrà anar amb compte amb el vent arreu del país.