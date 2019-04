El sol es troba en una posició similar a la de finals d'agost

La ubicació de la Setmana Santa al calendari canvia segons l'any. Generalment oscil·la entre els mesos de març i abril, però la data de Pasqua sempre ha de coincidir amb la primera lluna plena de primavera. Així doncs, enguany ha caigut a meitats d'abril i som gairebé un mes més tard que l'any passat, quan va ser a finals de març.

El cas és que, al trobar-nos en plena primavera i ben entrats al mes d'abril, quan tenim dies assolellats, per molt que la temperatura ambient no sigui gaire alta, ja notem certa sensació de calor a causa d'un angle solar més gran. Aquest fet provoca que, malgrat que l'aigua del mar encara està força freda –al voltant dels 15 ºC–, els més atrevits ja van a la platja i s'hi banyen en dies de bonança, tot i que la gran majoria que van a la platja en aquesta època hi van només a prendre el sol.

S'acostuma a pensar que ara el sol encara no crema tant com a l'estiu i no cal protegir-se amb crema solar, però les diferents percepcions i afirmacions que tenim durant el mes d'abril no són certes. Aquesta Setmana Santa estem tenint la mateixa radiació solar que si fóssim a l'última setmana d'agost. Aquest 13 d'abril el sol està en una posició molt aproximada a la del 26 d'agost. Per tant, si es pren el sol cal protegir-se correctament com si fóssim a l'estiu, tot i no tenir les mateixes temperatures.

L’índex ultraviolat (UVI), que és una mesura de la intensitat de la radiació a la superfície terrestre i té en compte els efectes eritemàtics (de cremada) que produeix sobre la pell humana, es mesura en 10 nivells de menys a més. Com més elevat sigui el valor de l’índex, més alt és també el potencial de la radiació per produir danys a la pell i menys temps el que es necessita perquè es produeixin cremades. Doncs la previsió per demà al matí és pràcticament de 7 sobre 10 en gran part del territori català. És a dir, un índex ja força alt i que ens indica que cal prendre les mesures de prevenció adients per evitar cremades a l'hora de prendre el sol.