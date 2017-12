El contorn de Mallorca, visible avui des del Pirineu

Les condicions atmosfèriques d'aquest dissabte, emmarcades en un context de vents de ponent, han permès que Marc Bret, fotògraf especialitzat en albiraments de llunyania, hagi pogut fotografiar de bon matí, nítidament, el contorn de la serra de Tramuntana des del cim del Puigllançada –de 2.409 m d'altura– a cavall entre la Cerdanya i l'Alt Berguedà i a 287 km de distància en línia recta.

540x306 La Mola i la Serra de Tramuntana des del Puigllançada / MARC BRET La Mola i la Serra de Tramuntana des del Puigllançada / MARC BRET

Malgrat que no era la primera vegada que l'especialista en fotografia apreciava el contorn de Mallorca des d'aquest indret, fins avui no l'havia pogut contemplar amb tanta nitidesa. Les imatges que il·lustren aquesta notícia no inclouen cap mena d'ajust de postprocessament, un fet que posa de manifest la nitidesa i l'excepcionalitat de l'albirament, visible fins i tot a ull nu.

Cal destacar que contemplar Mallorca des del Pirineu no és gens senzill. Les possibilitats d'albirament són molt més baixes a causa de la llunyania i posició respecte de Mallorca.

En situacions d'altíssima transparència es pot arribar a veure des d'algunes muntanyes del Pirineu i el Prepirineu com el Puigllançada, la Tossa d'Alp i, més difícilment, el cim del Puigmal.

540x306 Perfil de la Serra de Tramuntana des del Puigllançada / MARC BRET Perfil de la Serra de Tramuntana des del Puigllançada / MARC BRET

Les condicions òptimes per als albiraments

Els elements que hem de tenir a favor per copsar a ull nu el perfil de Mallorca des de Catalunya varien en funció de l'indret des del qual volem fer l'observació. Segons l'especialista Marc Bret, convé buscar un dia amb l'atmosfera nítida i preferentment de baixa humitat, tot i que aquest segon element no és un requisit tan necessari. En general, els dies de vents aponentats solen oferir aquestes condicions, justament les que teníem aquest dissabte a primera hora del dia.

Un altre requisit és que hi hagi poca llum, ja que si n'hi ha massa es dispersa i intercepta les partícules atmosfèriques, cosa que acaba fent disminuir la visibilitat. Els millors moments del dia són l'albada i el capvespre.

L'època de l'any també és important. A l'hivern les possibilitats d'èxit són més elevades, ja que el sol emergeix cap al sud-est, cap on geogràficament localitzem Mallorca respecte de Catalunya. Durant l'estació freda, el sol surt aparentment just al darrere la serra de Tramuntana, i n'il·lumina i en ressalta el perfil, cosa que en potencia i n'afavoreix l'observació des del Principat.

Marc Bret ha copsat Mallorca des de pràcticament tots els angles possibles, fins i tot des de l'Aragó, i ha fet nombrosos albiraments de fenòmens òptics i de llunyania, entre els quals destaquen els Alps des dels Pirineus. Per saber-ne més sobre els albiraments podeu consultar la seva web 'Horitzons llunyans'.