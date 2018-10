Els xàfecs ja han deixat més de 50 l/m2 en diversos punts del país

Cap a les tres de la tarda ha començat a avançar per l'interior de les Terres de l'Ebre una línia de xàfecs localment forts que ja ha afectat bona part de les comarques de Tarragona i de Lleida. Les precipitacions, que van acompanyades de tempesta, estan deixant acumulacions importants. Fins a les 19 h destaquen les següents quantitats:

92 l/m2 a la Mussara

87 l/m2 a l'Albiol

65 l/m2 a Benissanet

55 l/m2 a Ulldecona

55 l/m2 a Riudoms

55 l/m2 a Falset (29 dels quals en tan sols mitja hora)

A banda d'això, durant el matí hi ha hagut alguns ruixats a punts del litoral, del prelitoral i de la meitat est que, tot i ser molt irregulars, localment han deixat aiguats. S'han arribat a acumular fins a 57 l/m2 a Cabrils i 56 l/m2 a Fornells de la Selva i a Anglès.

S'espera que al llarg de les properes hores les precipitacions vagin avançant cap al nord i l'est i afectin, de manera generalitzada, la resta del país. A més, el vent de xaloc es reforçarà i podrà bufar amb cops de 70 a 90 km/h. Això alterarà l'estat del mar, amb onades de més de 2,5 metres d'alçada a tota la costa. Al vespre a la costa central l'onatge ja començava a ser destacable.

Durant la nit les pluges més intenses se situaran a les comarques de Barcelona i de la Catalunya Central. Ja de matinada arribaran a les comarques de Girona i de la Catalunya del Nord i no serà fins demà al matí que començaran a minvar.

Per tot plegat hi ha diversos avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya: per intensitat de precipitació (més de 40 l/m2 en 30 minuts), per acumulació de precipitació (més de 100 l/m2 en 24 hores), per vent (cops de 70 a 90 km/h) i per estat del mar (onades de més de 2,5 metres d'alçada).